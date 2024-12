Gala vinh danh và trao giải Vietnam Aquatics Awards 2024 diễn ra tối 24/12 ghi nhận thành công của hơn 100 VĐV xuất sắc thể thao dưới nước Việt Nam. Trong đó nổi bật là nam kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và nữ kình ngư tài năng Võ Thị Mỹ Tiên (Long An).

Trong năm 2024, kình ngư người Quảng Bình lần thứ 2 tham dự Olympic sau khi giành vé tới Paris (Pháp). Ngoài ra, Huy Hoàng cũng đoạt HCV giải bơi các nhóm tuổi châu Á, thống trị các nội dung sở trường 800 m tự do, 1.500 m tự do, 400 m tự do ở giải vô địch quốc gia.

Huy Hoàng, Mỹ Tiên được vinh danh ở Vietnam Aquatics Awards 2024

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên cũng khẳng định vị thế số 1 làng bơi nữ Việt Nam và xuất sắc góp mặt Olympic Paris 2024.

Ở hạng mục VĐV bơi trẻ xuất sắc nhất, Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 2009) giành chiến thắng nội dung cho nữ, trong khi Dương Văn Hoàng Quy (2009) thắng ở nội dung nam.

Nam VĐV lặn xuất sắc nhất năm là Vũ Đặng Nhật Nam (2004) và nữ VĐV lặn xuất sắc nhất là Cao Thị Duyên (2001).

Đây là năm đầu tiên Gala vinh danh và trao giải Vietnam Aquatics Awards 2024 với chủ đề "Dấu ấn thể thao dưới nước Việt Nam" do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) tổ chức.