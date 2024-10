Hyundai đã có những bước tiến đáng kể trong ngành để trở thành một thương hiệu đáng tin cậy. Nhiều mẫu xe của nhà sản xuất này được các tổ chức uy tín đánh giá cao. Trong đó, Hyundai Palisade là một trong những mẫu xe SUV tốt nhất của hãng sản xuất ô tô này. Đây là một lý do khiến mọi người tin tưởng vào sự phát triển của hãng sản xuất ô tô này.

Mặc dù Hyundai Palisade liên tục được người dùng phản ánh lỗi phanh nhưng hãng xe Hàn chưa đưa ra lệnh triệu hồi. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, mới đây mẫu xe SUV đầu bảng của hãng là Hyundai Palisade dường như đang gặp phải những vấn đề liên quan đến an toàn. Theo Top Class Actions, nhiều chủ xe Hyundai Palisade đời 2023-2024 cho biết xe gặp vấn đề về hệ thống chống bó cứng phanh và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Một số chủ xe cho biết các vấn đề của hệ thống phanh xảy ra phổ biến nhất khi họ đang lái xe ở tốc độ thấp, trên bề mặt đường gồ ghề hoặc không bằng phẳng với bàn đạp phanh bị cứng bất thường. Hệ thống phanh ABS thậm chí còn kích hoạt trước khi họ cố phanh khiến chiếc xe SUV cỡ lớn này bị rung lắc.

Do nhiều người cho rằng phanh là bộ phận an toàn quan trọng nhất của một chiếc xe nên điều này dấy lên mối lo ngại lớn về an toàn. Bởi hệ thống phanh bị trục trặc có thể dễ dàng gây ra một vụ tai nạn giao thông nếu người lái xe không kịp dừng lại.

Hiện tại, Hyundai vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo triệu hồi xe. Chính vì vậy, Lemberg Law LLC đã thay mặt cho các chủ xe Hyundai Palisade thu thập thêm chứng cứ, trước khi đệ đơn kiện tập thể đối với hãng xe Hàn Quốc nhằm yêu cầu "bồi thường thiệt hại cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng".

Theo Top Class Actions

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!