IAEA họp bàn với Nga, Anh lần đầu tiên gửi trực thăng cho Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu ở miền nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cuối tuần trước nhà máy Zaporizhzhia lại bị pháo kích, dẫn tới việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phải lặp lại lời kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nó để tránh thảm họa hạt nhân xảy ra. Nhà máy chịu sự kiểm soát của Nga ngay sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.

Trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine thường đổ lỗi cho nhau về việc nã pháo vào nhà máy, gây hư hại cho các tòa nhà và làm đứt đường điện nối với nhà máy, vốn rất quan trọng trong việc làm mát nhiên liệu của 6 lò phản ứng và tránh cho một tai nạn hạt nhân xảy ra.

IAEA cho biết: "Tổng giám đốc Rafael Grossi đã gặp gỡ phái đoàn Nga, do Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev dẫn đầu, tại Istanbul để tham vấn về các khía cạnh liên quan tới an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine và khẩn trương thiết lập vùng bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân". Ông Grossi đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc do các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy này.

Anh tiết lộ Nga sắp cạn kiệt vũ khí do Iran sản xuất

Ảnh: Reuters

Trong báo cáo tình báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay (23/11) cho biết, Nga đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất kể từ tháng 9. Số UAV này phần lớn được Nga sử dụng để chống lại các mục tiêu quân sự và mạng lưới điện của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các chỉ huy Nga cũng muốn tấn công các cơ sở y tế bằng đạn dẫn đường, nếu xác định được. Tuy nhiên, kể từ thứ Năm tuần trước, không có cuộc tấn công bằng UAV nào được thông báo, do đó có khả năng Nga đã gần cạn nguồn dự trữ vũ khí do Iran chế tạo. Và rằng, Moscow sẽ mau chóng tìm nguồn cung cấp từ nước ngoài, vì nó nhanh hơn là sản xuất tên lửa hành trình ở trong nước.

Tuần trước, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết, Nga sẽ bắt đầu chế tạo UAV do Iran thiết kế theo một thỏa thuận với Tehran.

Trong vài tháng qua, quân đội Nga đã dùng máy bay không người lái Shahed-136 để tấn công Ukraine. Chi phí sản xuất UAV là khá rẻ và nó trở thành vật thay thế cho kho tên lửa.

Lần đầu tiên, Anh gửi trực thăng cho Ukraine

Theo Sky News, trong đợt viện trợ quân sự mới nhất, Anh đã gửi trực thăng Sea King cho Ukraine. Đây sẽ là những máy bay có người lái đầu tiên Anh gửi cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Cùng với trực thăng, Anh sẽ triển khai chương trình huấn luyện kéo dài 6 tuần cho phía Ukraine.

Trực thăng Sea King từng được không quân và hải quân Hoàng gia Anh sử dụng.

Khi thông báo về việc gửi trực thăng, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói, sự ủng hộ của Anh với Ukraine là kiên định. Anh cũng gửi cho Ukraine 10.000 quả đạn pháo.

Còi báo động vang khắp Ukraine

Theo hãng tin Reuters, còi báo không kích đã vang khắp Ukraine giữa lúc có nhiều báo cáo về các vụ nổ ở các vùng phía đông và nam Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết, tên lửa Nga đã bắn trúng ít nhất một cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kiev.

Anton Geraschenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, Nga đã mở một cuộc tấn công mới bằng rocket và ông khuyến cáo mọi người ở trong nơi trú ẩn.

Vitaliy Kim, Thống đốc tỉnh Mykolaiv nói, các lực lượng Nga đã phóng 5 tên lửa vào vùng này.