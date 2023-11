Theo kế hoạch ban đầu, Messi cùng Inter Miami sẽ du đấu Trung Quốc trong tháng 11 này, có 2 trận giao hữu với Qingdao Hainiu FC vào Chủ nhật này (5/11) và Chengdu Rongchen vào thứ Tư tuần sau, ngày 8/11.

Tour du đấu Trung Quốc cũng Inter Miami bị hủy khiến Messi 'tập chay' trước khi cùng tuyển Argentina đấu Uruguay (16/11) và Brazil (21/11) tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ

Ngoài kế hoạch quảng bá đưa Inter Miami mở rộng thị trường, tour du đấu cũng là để Messi ‘hâm nóng’ trước khi tập trung cùng tuyển Argentina cho kỳ FIFA Days, với 2 trận đấu quan trọng gặp Uruguay (16/11) và Brazil (21/11) tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Tuy nhiên, 17 ngày sau khi mang đến tin vui cho người hâm mộ châu Á, đặc biệt khán giả Trung Quốc, Inter Miami xác nhận chuyến du đấu bị hủy.

“Đơn vị tổ chức tour du đấu NSN đã thông báo cho Inter Miami về việc hủy chuyến du đấu Trung Quốc do những tình huống không lường trước được ở quốc gia này.

Messi bên đồng đội tuyển Argentina và các con ở gala trao giải Quả bóng vàng 2023

Tham vọng của Inter Miami vẫn là mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu bằng cách thi đấu trước những người hâm mộ cường nhiệt từ khắp nơi trên thế giới. CLB sẽ tiếp tục xem xét hợp tác với NSN để đạt được mục tiêu này”.

Do mùa giải đã kết thúc sớm với Inter Miami do không đủ điều kiện đấu vòng play-off, lại thêm hủy du đấu nên Messi sẽ nghỉ ngơi ở cấp CLB cho đến tháng 2/2024, nơi đội có giao hữu với Newell’s Old Boys vào 17/2 trước khi bước vào mùa giải mới MLS.

Kể từ khi đến Mỹ, Messi có nhiều thời gian bên vợ và các con hơn

Như vậy, trong năm 2023, Messi chỉ còn 2 trận đấu với tuyển Argentina theo lịch ở trên. Sau đó anh sẽ bước vào kỳ nghỉ bên gia đình, người thân. Siêu sao 36 tuổi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi có thêm nhiều ngày nghỉ trong tháng 12 một cách thảnh thơi bên gia đình, người thân của mình”.

Messi quyết định chia tay bóng đá châu Âu, gia nhập đội bóng Inter Miami của cựu danh thủ MU, David Beckham, tại MLS sau khi hết hợp đồng 2 năm với PSG hồi hè vừa qua. Anh tạo nên cơn sốt bóng đá chưa từng có ở xứ cờ hoa, khán giả đổ xô mua áo M10 khiến nhà cung cấp không kịp sản xuất, đặt hàng phải đến mấy tháng sau mới có!