iPad có khả năng chống nước như iPhone hay không?

Không giống như iPhone, iPad không có tính năng chống nước. iPad Pro 2021, mẫu 11 inch và 12,9 inch đều không có bất kỳ loại xếp hạng chống nước (IP) nào, vì vậy tốt nhất bạn nên giữ iPad của mình tránh xa mọi loại chất lỏng.

Nếu chẳng may iPad rơi vào nước, thiết bị của bạn có thể sẽ bị hư hại trừ khi nó được làm khô nhanh chóng. Những gì bạn cần làm là tắt nguồn iPad ngay lập tức, lau khô bên ngoài càng nhiều càng tốt. Nếu nước ngấm vào bên trong, bạn sẽ phải mang đến các cửa hàng để tháo rời thiết bị và làm khô từ bên trong trước khi xảy ra hư hỏng do ăn mòn.

Trên thực tế, khả năng chống nước của iPhone cũng không “thần thánh” như trên quảng cáo. Một số iPhone có khả năng chống nước nhưng chúng chỉ có thể ở dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định, nếu quá lâu thì thiệt hại sẽ xảy ra.

Chẳng hạn như Apple quảng cáo dòng iPhone 13 Pro được xếp hạng mức chống nước cao nhất - IP68, có nghĩa là nó có thể chống nước lên đến 30 phút ở độ sâu 6 mét và có thể mang đi bơi cùng, nhưng có lẽ bạn vẫn nên cẩn thận.

Do xếp hạng IP được thử nghiệm trong điều kiện nước không có chuyển động, di chuyển điện thoại trong lúc bơi tăng thêm áp lực nước khiến nhiều khả năng nước vẫn có thể thấm vào bên trong vào và gây hư hỏng điện thoại.

Thêm vào đó, các bài kiểm tra IP sử dụng nước tinh khiết. Hầu hết các hồ bơi sẽ có thêm các hóa chất như Clo, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng chống thấm nước. Đặc biệt, nước biển với hàm lượng muối cao còn nguy cơ gây ăn mòn kim loại bên trong cổng sạc.

Nước là kẻ thù lớn nhất của bất kỳ vi mạch điện tử nào, có nghĩa là nếu nước xâm nhập vào điện thoại thông minh, cơ hội sống sót của thiết bị là khá thấp. Apple hoặc bất kỳ thương hiệu nào khác thường từ chối bảo hành bạn nếu điện thoại của bạn bị hư hỏng do nước.

Do đó, ngay cả khi thiết bị của bạn có xếp hạng kháng nước ở mức cao nhất - IP68, bạn vẫn nên chỉ nên coi tính năng này như một phương án dự phòng trong các trường hợp ngoài ý muốn như chẳng may đổ đồ uống lên trên hay trường hợp khẩn cấp phải nghe điện thoại dưới trời mưa to. Nếu muốn dùng các thiết bị điện tử dưới nước trong thời gian lâu do tính chất công việc, bạn nên cân nhắc sử dụng các loại vỏ bọc hay túi chống nước chuyên dụng.

Hương Dung (Theo How-to Geek, Cnet)