Các tin tức rò rỉ gần đây đều cho rằng, iPhone 16 Pro Max sẽ có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Điều này khiến iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước màn hình là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, tin đồn mới nhất còn tiết lộ về kích thước dòng iPhone 16, trong đó đáng chú ý nhất là flagship của Apple - iPhone 16 Pro Max.

Concept iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Mashable

Theo Gizmochina, báo cáo gần đây từ IT Home cho thấy, kích thước iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ lớn hơn một chút so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên, độ dày sẽ vẫn giữ nguyên.

Nguồn tin đã đưa ra thông số kích thước của dòng iPhone 16 trong so sánh với các iPhone 15 ra mắt năm ngoái, theo bảng dưới đây:

Mẫu iPhone Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) iPhone 15 Pro Max 159.9 76.7 8.25 iPhone 16 Pro Max 163.03 77.58 8.25 iPhone 15 Pro 146.6 70.6 8.25 iPhone 16 Pro 149.61 71.45 8.25 iPhone 15 Plus 160.9 77.8 7.8 iPhone 16 Plus 160.88 77.75 7.8 iPhone 15 147.6 71.6 7.8 iPhone 16 147.63 71.62 7.8

Như có thể thấy, iPhone 16 tiêu chuẩn và iPhone 16 Plus về cơ bản có kích thước giống với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, mô-đun máy ảnh được thiết kế lại, được cho là cho phép điện thoại quay video không gian, tương tự như kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro Max có thể có thời lượng pin dài hơn so với iPhone 15 Pro Max. Điều này là do thiết bị được trang bị viên pin lớn hơn ở bên trong. Theo một rò rỉ từ đầu năm nay, các mẫu Pro cũng có thể đi kèm cảm biến chính 1/1,14 inch lớn hơn một chút và ống kính tele kính tiềm vọng. Tất cả những yếu tố trên đòi hỏi nhiều không gian bên trong iPhone hơn và đây có thể là lý do khiến các mẫu iPhone Pro sắp ra mắt phải mở rộng kích thước.

Trước đó, nguồn tin Instant Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cũng đã chia sẻ về chiều rộng viền benzel của cả 4 mẫu iPhone 16, đặc biệt là 2 phiên bản cao cấp iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Theo Instant Digital, iPhone 16 Pro có viền màn hình chỉ 1,2mm, trong khi iPhone 16 Pro Max là 1,15mm. Để so sánh, iPhone 15 Pro có viền màn hình dày 1,71mm và 15 Pro Max là 1,55mm.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là dự đoán về kích thước iPhone 16 của Instant Digital lại hơi khác so với tin tức rò rỉ mới nhất.

Cụ thể, theo Instant Digital, chiều cao của iPhone 16 Plus sẽ nhỏ hơn 2mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi thông tin từ báo cáo mới nhất khẳng định kích thước của iPhone 16 Plus được giữ nguyên như iPhone 15 Plus. Điều này cho thấy thông tin từ 2 nguồn này không trùng khớp và có thể nghi ngờ về độ chính xác.

Hình ảnh kèm kích thước 4 mẫu iPhone 16. Ảnh: IT Home

Những thay đổi về kích thước của iPhone mới nếu chính xác, đặc biệt là 2 phiên bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, sẽ đánh dấu bước chuyển trong thiết kế sản phẩm của Apple. Qua đó, Táo khuyết muốn tăng cường tính năng và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng thay vì chỉ quan tâm đến mặt thẩm mỹ.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Trong đó, đáng chú ý các bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với nâng cấp mạnh về màn hình, camera, thời lượng pin, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene và loạt tính năng AI mới.

Tại WWDC 2024, Apple đã giới thiệu Apple Intelligence, tính năng kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh với bối cảnh cá nhân để mang đến sự hữu ích lớn hơn. Siri trở nên thông minh và giao tiếp tự nhiên hơn. Người dùng được hỗ trợ tối đa trong soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, văn phong, chỉnh sửa và tái tạo hình ảnh... Đặc biệt là ChatGPT cũng được tích hợp vào thiết bị.

Xem video concept iPhone 16 Pro (Video: YouTube/Water Productions):