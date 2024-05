Theo Macrumors, nguồn tin rò rỉ Instant Digital chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cho biết Apple sẽ tăng độ sáng màn hình trên các mẫu iPhone Pro sắp ra mắt của năm 2024 thêm 20%.

Cụ thể, iPhone 16 Pro‌ sẽ có độ sáng SDR đạt mốc 1.200 nit, tăng 20% so với các mẫu hiện tại. Độ sáng HDR cao nhất dường như sẽ giữ nguyên ở mức 1.600 nit.

Các mẫu iPhone 16 Pro sẽ có màn hình sáng nhất từ trước tới nay so với các thế hệ iPhone trước. Ảnh: Macrumors

Khi đưa ra bảng thông số kỹ thuật màn hình cho iPhone, Apple thường liệt kê độ sáng tối đa trung bình - độ sáng của màn hình khi sử dụng bình thường (không áp dụng cho nội dung HDR).

Để so sánh, iPhone 14 Pro được giới thiệu có độ sáng tăng đáng kể so với thiết bị tiền nhiệm, độ sáng HDR cao hơn tới 400 nit. Tuy nhiên, độ sáng SDR của nó vẫn giữ nguyên ở mức 1.000 nit kể từ dòng iPhone 13 Pro được giới thiệu vào năm 2021, và 1.600 nit cho nội dung HDR. iPhone 15 Pro cũng duy trì thông số tương tự.

Độ sáng SDR điển hình của ‌iPhone‌ được sử dụng trong hầu hết các trường hợp, do đó, độ sáng tiêu chuẩn tăng 20% sẽ là một nâng cấp đáng kể.

Nguồn tin Instant Digital từng có nhiều dự đoán chính xác về sản phẩm mới của Apple, chẳng hạn như sự ra mắt của iPhone 14 màu vàng năm 2023, mặt kính sau mờ của iPhone 15 và ‌iPhone 15‌ Plus, quay video không gian trên iPhone 15 Pro, camera trước nằm ngang trên các mẫu iPad Air và iPad Pro mới và cả màn hình nano-texture cho iPad Pro M4 vừa ra mắt.

Trước đó, nguồn tin của The Elec cũng từng tiết lộ việc Apple có kế hoạch tăng độ sáng màn hình cho các mẫu iPhone 16 Pro, do công nghệ mảng thấu kính siêu nhỏ giúp cải thiện độ sáng và mức tiêu thụ điện năng của các tấm nền OLED mới từ Samsung và LG Display.

Ngoài thông tin về tăng độ sáng màn hình, Apple cũng được cho là sẽ tăng kích thước màn hình cho các iPhone 16 Pro sắp ra mắt.

Theo đó, các phiên bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ lớn hơn một chút so với iPhone 16 và iPhone 16 Plus. iPhone 16 Pro sẽ có màn hình 6,3 inch (tăng so với iPhone 15 Pro từ 6,1 inch) và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch (tăng so với iPhone 15 Pro Max từ 6,7 inch). Đồng thời, viền màn hình của tất cả các mẫu iPhone 16 sẽ giảm xuống mức siêu mỏng, khi sử dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS) mới.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Trong đó, đáng chú ý các bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với nâng cấp mạnh về camera, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene.

Các mẫu máy "Pro" được cho là sẽ dùng bộ xử lý A18 Pro. Tuy nhiên, theo Tom's Guide, hiệu năng chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro sẽ tăng không đáng kể so với thế hệ A17 Pro trên iPhone 15 Pro ra mắt năm ngoái. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip A18 với một số cắt giảm. Ngoài ra, dòng iPhone 16 sẽ được hỗ trợ AI tạo sinh, cho phép người dùng tương tác với chatbot hoặc tạo ảnh bằng văn bản ngay trên điện thoại.

Xem thêm video concept iPhone 16 với cụm camera sau xếp theo chiều dọc (Video: EvolutionofTech ET):