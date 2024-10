Cơ quan giám sát truyền thông và Internet của Ireland, Coimisiún na Meán, đã thông qua và công bố Bộ quy tắc an toàn trực tuyến, áp dụng cho các nền tảng chia sẻ video phục vụ người dùng Ireland hoặc đặt trụ sở tại nước này, bao gồm TikTok của ByteDance, YouTube của Google và Instagram, Facebook Reels của Meta.

Các nền tảng như TikTok, YouTube phải có biện pháp xác minh độ tuổi để bảo đảm trẻ em không tiếp cận nội dung không phù hợp. Ảnh: PA Wire

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, Tumblr và Reddit có nghĩa vụ tuân thủ quy tắc mới nếu không muốn bị phạt lên tới 20 triệu EUR, hoặc 10% doanh thu hàng năm, tùy theo mức nào lớn hơn.

Theo bộ quy tắc, các nền tảng trong phạm vi bắt buộc phải có các điều khoản cấm tải lên hoặc chia sẻ một loạt các loại nội dung có hại như bắt nạt trực tuyến; hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc tự tử và chứng rối loạn ăn uống, ngoài việc cấm nội dung kích động thù hận hoặc bạo lực, khủng bố, lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Các nghĩa vụ chung của bộ quy tắc sẽ có hiệu lực từ tháng tới, nhưng các nền tảng có thêm thời gian trước khi một số điều khoản chi tiết hơn được thực thi.

Phát ngôn viên của Coimisiún na Meán, Adam Hurley cho biết, mục đích của bộ quy tắc là giải quyết các loại nội dung không trực tiếp thuộc phạm vi của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu (DSA).

DSA tập trung vào quản lý nội dung bất hợp pháp (ví dụ như CSAM) trên mạng, thay vì xử lý những mối nguy hại rộng lớn hơn mà bộ quy tắc của Ireland hướng đến. Thứ Ireland đang làm là mở rộng phạm vi nội dung độc hại mà các nền tảng phải cấm tải lên và có hành động khi nhận được báo cáo về chúng.

Bộ quy tắc bắt buộc các trang web video cho phép nội dung khiêu dâm hoặc bạo lực vô cớ trong điều khoản sử dụng dịch vụ phải áp dụng biện pháp xác minh độ tuổi nhằm đảm bảo trẻ vị thành niên không truy cập nội dung không phù hợp. Các nền tảng phải thiết lập hệ thống xếp hạng nội dung thân thiện với người dùng.

Các nền tảng cũng phải cho phụ huynh kiểm soát bất kỳ nội dung nào có thể "làm suy yếu sự phát triển thể chất, tinh thần hoặc đạo đức của trẻ em dưới 16 tuổi".

Ngoài ra, họ phải cung cấp các kênh để người dùng báo cáo nội dung vi phạm quy tắc và phải hành động khi nhận được báo cáo.

Bộ quy tắc là một phần của Khuôn khổ an toàn trực tuyến nói chung của Ireland nhằm đảm bảo các dịch vụ kỹ thuật số có trách nhiệm bảo vệ người dùng khỏi tác hại trên mạng - thuộc Đạo luật Quy định Truyền thông và An toàn Trực tuyến.

Ủy viên An toàn trực tuyến của Ireland, Niamh Hodnett, khẳng định việc áp dụng bộ quy tắc sẽ chấm dứt kỷ nguyên “tự quản” của các nền tảng. Nó đặt ra các quy tắc ràng buộc để các nền tảng chia sẻ video tuân theo nhằm giảm thiểu tác hại có thể gây ra cho người dùng.

"Trong một thời gian dài, mọi người cảm thấy thế giới trực tuyến như 'miền Tây hoang dã', không có biện pháp hiệu quả nào để giải quyết nội dung độc hại. Chúng tôi sẽ giám sát các nền tảng để đảm bảo họ tuân thủ các nghĩa vụ đó và buộc họ phải chịu trách nhiệm khi không tuân thủ", bà tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 21/10.

Còn theo Chủ tịch điều hành của Coimisiún na Meán, Jeremy Godfrey, khuôn khổ an toàn trực tuyến sẽ thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cuộc sống trên mạng của mọi người.

Theo TechCrunch, những lo ngại về an toàn cho trẻ em là nguyên nhân khiến số lượng các sáng kiến an toàn trực tuyến ở cả hai bờ Đại Tây Dương ngày càng tăng. Hơn một năm trước, Vương quốc Anh thông qua Đạo luật An toàn trực tuyến, còn Mỹ cũng đang xem xét dự luật tập trung vào an toàn dành cho trẻ em (KOSA).

(Theo TechCrunch, Irishtimes)