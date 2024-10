Báo Times of Israel trích dẫn tuyên bố hôm nay (21/10) của cảnh sát và Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) cho hay, 7 nghi phạm vừa bị bắt giữ đều là người Do Thái cư trú ở thành phố Haifa và các khu vực phía bắc đất nước. Trong số đó có một binh sĩ đào ngũ và 2 trẻ vị thành niên.

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Nevatim của Israel bị hư hại phần mái của nhà chứa máy bay sau vụ tấn công tên lửa của Iran tối 1/10. Ảnh: Planet Labs PBC

Các nghi phạm bị cáo buộc chụp ảnh và thu thập thông tin về các căn cứ và cơ sở thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), gồm trụ sở Kirya ở Tel Aviv, 2 căn cứ không quân Nevatim và Ramat David cũng như các địa điểm đặt hệ thống phòng không Vòm sắt. Họ cũng bị buộc tội đã vẽ bản đồ các địa điểm chiến lược cho những “kẻ giật dây”, bao gồm cả căn cứ Golani bị tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tháng này.

Cảnh sát và các điều tra viên Shin Bet phát hiện, các nghi phạm đã thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau cho các cơ quan tình báo Iran cũng như liên lạc với các điệp viên của Tehran. Phía Iran đã trả cho bọn họ hàng trăm nghìn đô la Mỹ cùng một số tiền ảo làm thù lao.

Theo các công tố viên, một số nghi phạm đã làm gián điệp cho Iran trong 2 năm và tất cả đều thực hiện hoạt động do thám kể từ khi xung đột bùng phát. Văn phòng công tố viên quốc gia Israel nhấn mạnh, đây là một trong các vụ án nghiêm trọng nhất được điều tra trong những năm gần đây.

Tel Aviv tuyên bố, sự vụ cho thấy những nỗ lực liên tục của Tehran "nhằm chiêu mộ và khai thác các công dân Israel làm gián điệp và khủng bố bên trong lãnh thổ Israel”. Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị hành động trả đũa Iran sau vụ các lực lượng Tehran phóng 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này tối 1/10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “thề” sẽ bắt Tehran "phải trả giá" vì sự cố.