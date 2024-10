Hãng thông tấn NBC trích dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh ngày 12/10 tiết lộ, Israel đang cân nhắc tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu họp bàn với Bộ trưởng Quốc phòng và các lãnh đạo hàng đầu của quân đội Israel. Ảnh: Times of Israel

Theo các quan chức Mỹ, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện ám sát các nhân vật cấp cao của Iran. Họ lưu ý thêm, Tel Aviv vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm trả đũa vụ các lực lượng Tehran bắn 180 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối 1/10, dù khẳng định sẽ bắt nước cộng hòa Hồi giáo “phải trả giá”.

Một nguồn tin ở Tehran chia sẻ với đài CNN rằng, Iran đã thông báo với Mỹ về việc sẽ trả đũa bất kỳ vụ tập kích mới nào của Israel. Chính phủ Iran cũng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với các quốc gia ở Trung Đông để đánh giá liệu họ có thể giảm quy mô phản ứng của Israel đối với sự cố 1/10 hay không và trong trường hợp thất bại, họ có giúp bảo vệ Tehran không.

Các nước lên án tấn công quân gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Lebanon

40 quốc gia có binh sĩ tham gia Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL) ngày 12/10 ra tuyên bố chung cực lực lên án các vụ tấn công gần đây nhằm vào các binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc UNIFIL.

Các binh sĩ Israel tham gia chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Trong tuyên bố được phái đoàn Ba Lan tại Liên Hợp Quốc đăng tải trên mạng xã hội X, UNIFIL báo cáo thành viên thứ 5 của họ đã bị thương ở miền nam Lebanon vào ngày 11/10. "Những hành động như vậy phải dừng lại ngay lập tức và cần được điều tra đầy đủ. Chúng tôi kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tôn trọng sự hiện diện của UNIFIL, điều này bao gồm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên UNIFIL mọi lúc", trích tuyên bố.

Trước đó, các báo cáo từ Lebanon thống kê, 2 lính UNIFIL đã bị thương khi một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp quan sát của họ ở khu vực miền nam Naqoura, khiến tháp này sụp đổ hôm 10/10. Một ngày sau, thêm 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình khác bị thương sau 2 vụ nổ gần tháp quan sát.

Theo báo Times of Israel, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel Yoav Gallant ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc quân đội Israel nổ súng vào các vị trí của UNIFIL. Ông Austin cũng kêu gọi Tel Aviv phải đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đồng thời “phải chuyển hướng từ các hoạt động quân sự tại Lebanon sang con đường ngoại giao càng sớm càng tốt".