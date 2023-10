Theo Guardian, trong ngày 24/10, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã lên tiếng cảnh báo lực lượng Hezbollah không tiếp tục có những hành vi gây hấn ở biên giới Israel-Lebanon.

"Israel không muốn xung đột trực tiếp ở biên giới phía bắc với bất kỳ quốc gia nào. Nhưng nếu Hezbollah không ngừng các vụ tấn công, Lebanon sẽ phải trả giá. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc phá hủy cơ sở quân sự của Hamas và đưa công dân Israel về nhà", ông Herzog nói.

Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh: Reuters

Trong bình luận của mình, ông Herzog cũng kêu gọi Hamas trả tự do cho các con tin, dù họ có phải người Israel hay không. "Tất cả con tin đều quan trọng, và chúng tôi muốn họ được về nhà ngay lập tức", ông Herzog nói thêm.

Cũng theo Tổng thống Israel, tình hình giao tranh giữa quân đội nước này và Hamas đang "rất phức tạp".

Pháp muốn liên quân quốc tế đối phó Hamas

Theo Reuters, trong ngày 24/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất liên quân quốc tế đang đối phó IS ở Iraq và Syria mở rộng mục tiêu sang Hamas tại Dải Gaza.

"Pháp sẵn sàng cùng liên quân quốc tế chiến đấu với Hamas. Cuộc chiến chống khủng bố không có chỗ cho sự khoan nhượng, nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ một số luật lệ", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Ông Macron không nêu ra các chi tiết cụ thể về cách mà liên quân quốc tế sẽ đối phó với Hamas. Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu được thành lập vào tháng 9/2014, Israel không nằm trong lực lượng này.

Số người thiệt mạng tại Gaza tiếp tục tăng cao

Theo Reuters, trong ngày 24/10, Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, đã có 704 người Palestine thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số thương vong trong 1 ngày lớn nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra.

Tính đến hiện tại, đã có khoảng 5.791 người Palestine, bao gồm 2.360 trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), họ vẫn chưa thể gửi nhiên liệu hay vật tư y tế tới các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza do an ninh không đảm bảo.