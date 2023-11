CNN trích dẫn tuyên bố sáng nay (22/11) của chính phủ Israel cho biết, nội các nước này đã phê chuẩn thỏa thuận giúp đảm bảo Hamas sẽ thả ít nhất 50 con tin, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Đổi lại, quân đội Do Thái sẽ phải tạm dừng chiến dịch không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza trong 4 ngày.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì một cuộc họp của nội các về tình hình xung đột với Hamas và thỏa thuận giải cứu các con tin Do Thái. Ảnh: GPO

Tuyên bố không đề cập đến việc phóng thích các tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, nhưng các nguồn tin xác nhận đây cũng là một phần quan trọng của thỏa thuận.

Một quan chức chính phủ Israel tiết lộ, nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận với đa số phiếu tán thành. Thông báo chi tiết hơn sẽ được gửi tới gia đình của các con tin trong ngày hôm nay.

Theo tờ Haaretz, tất cả các cơ quan an ninh của Israel gồm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo quốc gia Mossad và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet đều ủng hộ thỏa thuận. Thỏa thuận này chỉ dành cho những con tin Israel vẫn còn sống, nhưng Hamas có thể đồng thời phóng thích các công dân nước ngoài phù hợp với những điều khoản đã đạt được với các quốc gia của họ.

Tờ Times of Israel trích dẫn lời một quan chức chính phủ ẩn danh nói, theo thỏa thuận, 50 con tin Do Thái sẽ được trả tự do theo từng nhóm 12 – 13 người mỗi ngày. Tel Aviv đã lệnh cho 6 bệnh viện trong nước chuẩn bị tiếp nhận các con tin.

Trước đó, kênh 12 đưa tin, nếu không có trở ngại, lần phóng thích con tin đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày mai (23/11). Sự chậm trễ là vì, thỏa thuận phải chờ 24 giờ trước khi triển khai để các công dân Israel có cơ hội yêu cầu Tòa án tối cao ngăn chặn việc thả tù nhân Palestine.