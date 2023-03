Jennifer Lopez luôn được ngưỡng mộ bởi thân hình gợi cảm và trẻ hơn tuổi. Do thường xuyên tập luyện và có chế độ chăm sóc cơ thể đặc biệt nên dù ở tuổi 54, Jennifer Lopez vẫn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ.

Một lần nữa Jennifer Lopez lại làm fan nghẹt thở, không ngừng bàn tán về những đường cong sexy của cô khi thần tượng xuất hiện trong loạt ảnh tạo dáng vô cùng nóng bỏng cùng nội màu xanh, đỏ, hồng vô cùng nổi bật của hãng đồ lót cao cấp danh tiếng đến từ Italy.

Bà xã của Ben Affleck được nhận xét ngày càng gợi cảm, rạng ngời hạnh phúc trong từng bức hình. Thời gian dường như bỏ quên Jennifer Lopez khi nữ ca sĩ vẫn giữ được đường cong vô cùng quyến rũ ở tuổi trung niên.

Jennifer Lopez hiện là đại sứ toàn cầu của thương hiệu Intimissimi, vị trí cô nhận từ tháng 9 năm ngoái tới nay thay thế Sarah Jessica Parker của Sex And The City.

Jennifer Lopez khoe nhan sắc và thân hình cực phẩm khi tạo dáng sexy các góc trong nhà, từ trên ghế mây, sofa đến giường ngủ. Intimissimi hy vọng cú bắt tay với nữ diễn viên sinh năm 1969 sẽ giúp thương hiệu hồi sinh sau thời gian tăng trưởng doanh thu chậm vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Còn với Jennifer Lopez, 2023 cũng hứa hẹn là năm bùng nổ tiếp theo trong sự nghiệp của cô. Nữ ca sĩ sẽ ra album This Is Me... Now tháng 11 tới, tròn 20 năm sau album This Is Me... Then.

An Na