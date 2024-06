Jennifer Lopez đi nghỉ một mình.

Jennifer Lopez đang đi nghỉ ở Italy một mình. Người đẹp 54 tuổi tắm nắng trên du thuyền triệu đô và vui vẻ selfie khi mặc bộ bikini một mảnh màu trắng với cổ khoét sâu vô cùng sexy. Trông Jennifer Lopez vẫn vui vẻ dù không có Ben Affleck ở bên cạnh. Nữ ca sĩ đi nghỉ cùng các con và bạn bè giữa lúc tin đồn cuộc hôn nhân 1 năm của cô đang gặp trục trặc.

Jennifer Lopez tạo dáng trên du thuyền.

Jennifer Lopez như thường lệ vẫn xuất hiện trong dáng vẻ hoàn hảo. Cô chọn đồ bơi một mảnh màu trắng kết hợp guốc trắng đồng điệu và trang sức vàng, tóc buộc cao gọn gàng và kết hợp kính râm sành điệu.

Jennifer Lopez vô cùng sành điệu.

Trong khi vợ đang đi nghỉ cùng các con và bạn bè ở Italy thì Ben Affleck vẫn ở Los Angeles vì bận quay phim The Accountant 2. Tuy nhiên, việc anh vắng mặt trong kỳ nghỉ của vợ càng củng cố tin đồn hôn nhân của họ đang trên bờ vực.

Ngày 31/5, Jennifer Lopez đã tuyên bố hủy tour diễn giữa lúc tin đồn hôn nhân trục trặc lan tràn. Giọng ca Can't Get Enough muốn dành nhiều thời gian để đi du lịch với gia đình, trong đó có 2 con sinh đôi 16 tuổi với chồng trước là Marc Anthony.

Jennifer Lopez và Ben Affleck.

Ngày 13/6, PEOPLE xác nhận cặp đôi đã bí mật rao bán dinh thự trị giá 61 triệu USD ở Beverly Hills dù mới mua năm 2023 để gây dựng tổ ấm mới sau kết hôn. Nhiều nguồn tin còn cho hay Ben Affleck đã chuyển tới nhà thuê gần đó mà không sống cùng vợ.

