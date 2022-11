Jennifer Lopez từng nghĩ mình sẽ chết khi chia tay Ben Affleck

Cách đây vài ngày, giọng ca sinh năm 1969 bất ngờ thay ảnh đại diện trên Instagram 227 triệu người theo dõi màu đen và ẩn hết các bài đăng. Ngày 26/11, Jennifer Lopez đăng đoạn clip giới thiệu hình ảnh mới cùng thông tin về album thứ 9 có tên This is Me… Now khiến người hâm mộ háo hức. Album được phát hành 20 năm sau This Is Me… Then để đánh dấu cột mốc mới trong đời nữ diễn viên.

Mới đây, Jennifer Lopez có cuộc chia sẻ cởi mở với truyền thông nhân cột mốc mới trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng. Cô chia sẻ trước khi tái hợp với Ben Affleck đầu năm ngoái, Jennifer Lopez từng chết đi sống lại sau khi hủy hôn và chia tay anh 18 năm trước.

"20 năm trước, tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Khi đó tôi thực hiện album có tên This Is Me… Then để ghi lại những khoảnh khắc khi đó. Giờ thật kỳ diệu và không thể tin nổi khi điều ấy lại xảy ra một lần nữa. Đó là lý do chúng ta ở đây để khi lại khoảnh khắc này đúng thời điểm của nó, thậm chí còn tuyệt vời hơn lần đầu tiên", Jennifer Lopez chia sẻ về cảm xúc hiện tại.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, định cưới 1 năm sau đó nhưng họ hủy hôn vào năm 2004 vì không chịu nổi sự đeo bám của truyền thông lá cải. Jennifer Lopez từng viết ca khúc Dear Ben để dành tặng cho Ben Affleck nhưng sau đó cô đổi lời và giai điệu bài này sau khi cặp đôi chia tay.

"Tôi không thể diễn những ca khúc này. Nỗi đau quá lớn sau khi chúng tôi chia tay. Lúc quyết định hủy đám cưới 20 năm trước, tim tôi đau như chưa từng đau. Thú thực là lúc đó tôi cảm giác như mình sắp chết", Jennifer Lopez nhớ lại.

Giọng ca sinh năm 1969 nói cuối cùng cô cũng có một cái kết đẹp với tài tử Gone Girl, cái kết mà cô tin chắc không bao giờ có thể xảy ra ở Hollywood. "Nó sẽ không bao giờ xảy ra và chúng tôi muốn viết nên cái kết mà không ai tin nó sẽ tồn tại", Jennifer Lopez nói.

Sau khi hủy hôn 18 năm trước, Jennifer Lopez và Ben Affleck cũng lập gia đình và có con. Ben Affleck hiện có 3 con chung với vợ cũ là Jennifer Garner, con gái lớn đã 16 tuổi. Còn Jennifer Lopez có cặp sinh đôi nay đã 14 tuổi với chồng cũ là ca sĩ Marc Anthony. Trải qua bao sóng gió họ lại về với nhau ở độ tuổi 50, yêu như yêu lần đầu với đám cưới cổ tích diễn ra tháng 8 vừa qua tại dinh thự riêng của Ben Affleck.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Quỳnh An