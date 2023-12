{"article":{"id":"2224415","title":"Jon Rahm tạo địa chấn gia nhập LIV Golf, nhận 500 triệu euro","description":"Cơn động đất vừa diễn ra, khi Jon Rahm gia nhập LIV Golf của Saudi Arabia với hợp đồng kỷ lục có thể lên tới 500 triệu euro.","contentObject":"<p align=\"justify\">Động đất. Quả bom. Những dòng tít trên nhiều kênh truyền thông mà hầu như không ai có thể tưởng tượng được: <a href=\"https://vietnamnet.vn/jon-rahm-tag6430818643631124483.html\" target=\"_blank\"><strong>Jon Rahm</strong></a> ký hợp đồng 4 năm với LIV Golf.</p>

<p align=\"justify\">Tay golf người Tây Ban Nha hiện đứng số 3 thế giới và từng có 2 lần giành major.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-greg-norman-145.jpg?width=768&s=t_QX91FqiLt_9hzGGqswLg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-greg-norman-145.jpg?width=1024&s=sXqtYeS7bd2Z8lKXjk3XtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-greg-norman-145.jpg?width=0&s=8RLncUuKUKgCmKKmgl-evw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-greg-norman-145.jpg?width=768&s=t_QX91FqiLt_9hzGGqswLg\" alt=\"jon rahm greg norman.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-greg-norman-145.jpg?width=260&s=vv9laODZJXueMW1m2U1UHg\"></picture>

<figcaption>Jon Rahm và cái bắt tay với CEO Greg Norman của LIV Golf</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Rahm hiện có 11 danh hiệu PGA Tour. 4 trong số này được anh giành trong mùa giải 2022-23, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác.</p>

<p align=\"justify\">Sau thời gian hầu như không xuất hiện vì <em>\"lý do cá nhân\"</em>, bao gồm việc rút khỏi TGL - hay Tiger Woods League - giải golf ảo của huyền thoại Tiger Woods thi đấu từ năm sau, Rahm quyết định gia nhập LIV Golf.</p>

<p align=\"justify\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/liv-golf-tag10480339265519113736.html\" target=\"_blank\"><strong>LIV Golf</strong></a> là dự án mang tính cách mạng của Saudi Arabia, được điều hành bởi huyền thoại Greg Norman.</p>

<p align=\"justify\">Trong hai năm khi xuất hiện, LIV Golf đã chia môn <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao\" target=\"_blank\"><strong>thể thao</strong></a> này làm hai thế giới, cuộc chiến giữa những người theo giải đấu mới với nhóm truyền thống, gồm PGA Tour và European Tour.</p>

<p align=\"justify\">Tháng Sáu vừa qua, hai bên có cam kết hòa bình nhưng trên thực tế cuộc xung đột vẫn chưa dừng lại.</p>

<p align=\"justify\">Trong bối cảnh hai bên đang đàm phán để song hành khai thác kinh doanh, việc LIV Golf ký kết với Rahm là động thái chiến lược giúp củng cố sức mạnh của giải đấu Saudi Arabia.</p>

<p align=\"justify\">Nhà vô địch 29 tuổi là một trong những tay golf hiện thi đấu chống lại LIV Golf mạnh mẽ nhất.</p>

<p align=\"justify\">Việc ký hợp đồng sẽ không ngăn cản Rahm, người từng là số 1 thế giới trong 52 tuần, chơi các giải major: anh có thể tham dự The Masters suốt đời; dự U.S. Open cho đến năm 2031, The Open và PGA Championship trong 4 năm nữa.</p>

<p align=\"justify\">Chưa có thông tin chính thức, nhưng ước tính hợp đồng của Rahm với LIV Golf có thể lên tới khoảng 500 triệu euro (540 triệu USD).</p>

<p align=\"justify\">Theo báo AS của Tây Ban Nha, con số mà phía Saudi Arabia trả cho Rahm thậm chí có thể đạt mốc 600 triệu euro.</p>

<p align=\"justify\"><i>\"Tôi tự hào được tham gia LIV Golf và trở thành một phần của điều gì đó mới mẻ đang mang lại sự phát triển cho môn thể thao này\"</i>, Rahm chia sẻ. <i>\"Tôi không nghi ngờ gì rằng đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi cùng gia đình và tôi rất vui mừng cho tương lai\"</i>.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/009Q4R.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701995794927\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2196929\"><a href=\"/ryder-cup-2023-tu-di-san-seve-ballesteros-den-tinh-than-jon-rahm-2196929.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/2/ryder-cup-2023-di-san-seve-ballesteros-va-tinh-than-jon-rahm-1096.jpg?width=0&s=9FdTe4poJ2_zmDReZiWsKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/2/ryder-cup-2023-di-san-seve-ballesteros-va-tinh-than-jon-rahm-1096.jpg?width=260&s=odhfRj0oyxXhVJAWoEO48w\" alt=\"Ryder Cup 2023: Di sản Seve Ballesteros và tinh thần Jon Rahm\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ryder-cup-2023-tu-di-san-seve-ballesteros-den-tinh-than-jon-rahm-2196929.html\">Ryder Cup 2023: Di sản Seve Ballesteros và tinh thần Jon Rahm</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Sự kiện Ryder Cup 2023 khép lại với chiến thắng của châu Âu, đội thừa hưởng di sản từ Seve Ballesteros vĩ đại và vai trò thủ lĩnh Jon Rahm.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2132720\"><a href=\"/jon-rahm-y-chi-nadal-va-dam-me-tiger-woods-2132720.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/14/avatar-jon-rahm-the-masters-2023-1092.jpg?width=0&s=xMXn-F3aPtrcowmD9s2YDg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/14/avatar-jon-rahm-the-masters-2023-1092.jpg?width=260&s=YOe0O5aiywUrgY3ppZa5Qw\" alt=\"Jon Rahm: Ý chí Nadal và đam mê của Tiger Woods\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/jon-rahm-y-chi-nadal-va-dam-me-tiger-woods-2132720.html\">Jon Rahm: Ý chí Nadal và đam mê của Tiger Woods</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Tay golf số thế giới Jon Rahm chiến thắng với sức mạnh tâm lý thép giống như Rafa Nadal, cùng với niềm đam mê được truyền từ huyền thoại Tiger Woods.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2130887\"><a href=\"/jon-rahm-vo-dich-the-masters-bieu-tuong-golf-moi-2130887.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/10/jon-rahm-masters-tournament-1117.jpg?width=0&s=kPpisW3LqFUaNytl4EqpBQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/10/jon-rahm-masters-tournament-1117.jpg?width=260&s=THMI1YueqlCWagcM_oNlKQ\" alt=\"Jon Rahm chiến thắng The Masters: Biểu tượng mới của golf\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/jon-rahm-vo-dich-the-masters-bieu-tuong-golf-moi-2130887.html\">Jon Rahm chiến thắng The Masters: Biểu tượng mới của golf</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Từ niềm cảm hứng Seve, Jon Rahm vô địch The Masters với sự vượt trội trước các đối thủ khác và trở thành biểu tượng golf mới.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-2224415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-143.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-144.jpg","updatedDate":"2023-12-08T07:43:38","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224129","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8-12-2023-2224129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8122023-677.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224410","title":"Cầu thủ Newcastle giận dữ đòi 'xử' Jordan Pickford","description":"Bức xúc vì màn ăn mừng khiêu khích của Jordan Pickford, nhiều cầu thủ Newcastle muốn \"dạy cho thủ thành Everton một bài học\" khi kết thúc trận cầu trên sân Goodison Park.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-thu-newcastle-gian-du-doi-xu-jordan-pickford-2224410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cau-thu-newcastle-gian-du-doi-xu-jordan-pickford-103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224408","title":"MU thanh trừng mạnh tay, 3 ngôi sao bị rao bán","description":"Man United đang lên kế hoạch thanh lý Casemiro, Jadon Sancho và Raphael Varane.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-united-thanh-trung-manh-tay-3-ngoi-sao-bi-rao-ban-2224408.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/man-united-thanh-trung-manh-tay-3-ngoi-sao-bi-rao-ban-97.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224296","title":"HAGL: Phía trước là cầu vồng hay miệng vực?","description":"HAGL tiếp tục khởi đầu bết bát tại V-League, nếu không cải thiện tình hình, đội bóng phố Núi có thể sẽ chứng kiến một cuộc đại phẫu lớn nhất trong vài năm trở lại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hagl-phia-truoc-la-cau-vong-hay-mieng-vuc-2224296.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hagl-phia-truoc-la-cau-vong-hay-mieng-vuc-1351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224290","title":"Nhận định HAGL vs Thể Công - Viettel: Quân bầu Đức khát thắng","description":"Tiếp Thể Công-Viettel trên sân nhà Pleiku lúc 17h ngày 8/12, HAGL rất quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-hagl-vs-the-cong-viettel-17h-ngay-8-12-2224290.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhan-dinh-hagl-dau-the-cong-viettel-quan-bau-duc-khat-thang-1347.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224406","title":"West Ham lội ngược dòng đánh bại Tottenham","description":"Kết quả bóng đá - Bùng nổ ở hiệp hai với các bàn thắng của Bowen và Ward-Prowse, West Ham xuất sắc hạ chủ nhà Tottenham với tỷ số 2-1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-tottenham-1-2-west-ham-vong-15-ngoai-hang-anh-2224406.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/west-ham-loi-nguoc-dong-danh-bai-tottenham-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224144","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 8/12/2023: Tottenham thua ngược, Newcastle thảm bại","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 8/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-8-12-2023-2224144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ket-qua-bong-da-hom-nay-8122023-tottenham-thua-nguoc-newcastle-tham-bai-95.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224405","title":"Newcastle bất ngờ thua thảm trước Everton","description":"Kết quả bóng đá - Những sai lầm liên tiếp của đội trưởng Trippier khiến Newcastle nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân của Everton.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-everton-3-0-newcastle-vong-15-ngoai-hang-anh-2224405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/newcastle-bat-ngo-thua-tham-truoc-everton-33.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T04:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224299","title":"Nam Định giành hat-trick giải thưởng tháng 10","description":"Với màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2023/24, CLB Nam Định nhận 3 giải thưởng trong tháng 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-gianh-hat-trick-giai-thuong-thang-10-2224299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nam-dinh-gianh-hat-trick-giai-thuong-thang-10-1270.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:49:01","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224276","title":"MU được đề nghị đổi Jadon Sancho lấy ngôi sao 60 triệu bảng","description":"MU có thể chấm dứt ồn ào Erik ten Hag và Jadon Sancho khi Dortmund được cho sẵn sàng đổi chân sút Donyell Malen để đưa cầu thủ người Anh trở lại Bundesliga.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-duoc-de-nghi-doi-jadon-sancho-lay-ngoi-sao-60-trieu-bang-2224276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-duoc-de-nghi-doi-jadon-sancho-lay-ngoi-sao-60-trieu-bang-1159.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:15:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224268","title":"Varane bị loại khỏi đội hình MU, Evra thắc mắc lý do","description":"Cựu hậu vệ Patrice Evra khẳng định, có điều gì đó không ổn liên quan đến Raphael Varane, khiến HLV Ten Hag liên tiếp loại anh khỏi đội hình xuất phát MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-patrice-evra-thac-mac-ly-do-varane-bi-loai-khoi-doi-hinh-2224268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/patrice-evra-thac-mac-ly-do-varane-bi-loai-khoi-doi-hinh-mu-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224174","title":"V-League không phải màu hồng với HLV Gong Oh Kyun","description":"CAHN nhận trận thua toàn diện trước Hải Phòng ở vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, và đây là cảnh báo rất có giá trị với tham vọng của HLV Gong Oh Kyun.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/v-league-khong-phai-mau-hong-voi-hlv-gong-oh-kyun-2224174.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/v-league-khong-phai-mau-hong-voi-hlv-gong-oh-kyun-1062.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:39:01","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224248","title":"Liverpool mất trụ cột hết mùa vì chấn thương nặng","description":"Trung vệ Joel Matip mới bị đứt dây chằng đầu gối, còn Mac Allister cũng dính chấn thương không thể đá trọn vẹn trận Sheffield Utd vs Liverpool.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/liverpool-mat-tru-cot-het-mua-vi-chan-thuong-nang-2224248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/liverpool-mat-tru-cot-het-mua-vi-chan-thuong-nang-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224114","title":"Man City thua thảm Aston Villa: Sự bất lực của Pep Guardiola","description":"Man City thua toàn diện Aston Villa trong cuộc chiến mà Pep Guardiola hoàn toàn bất lực trước đối thủ Unai Emery, với chỉ 2 cú sút và không có nổi pha phạt góc nào.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-2224114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-760.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190710","title":"Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2023-24 mới nhất","description":"Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng bảng UEFA Champions League 2023-24, nhanh, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2190710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/lich-thi-dau-vong-bang-uefa-champions-league-2023-24-moi-nhat-636.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176419","title":"Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga 2023/24: Leverkusen bay cao cùng Alonso","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-bong-da-bundesliga-mua-giai-2023-24-2176419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/bang-xep-hang-bong-da-bundesliga-mua-giai-202324-1190.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176377","title":"Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ligue-1-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2176377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/lich-thi-dau-bong-da-ligue-1-mua-giai-202324-moi-nhat-923.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176415","title":"Kết quả bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Kết quả bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-bundesliga-mua-giai-2023-24-2176415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/ket-qua-bong-da-bundesliga-mua-giai-202324-1117.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176409","title":"Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-bundesliga-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2176409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/lich-thi-dau-bong-da-bundesliga-mua-giai-202324-moi-nhat-1039.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2172642","title":"Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-moi-nhat-2172642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/ket-qua-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2172534","title":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-24-2172534.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-595.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176391","title":"Lịch thi đấu bóng đá La Liga mùa giải 2023/24 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá La Liga mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-la-liga-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2176391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/lich-thi-dau-bong-da-la-liga-mua-giai-202324-moi-nhat-1012.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224147","title":"MU chốt nhanh Thiago Almada, Chelsea tranh Todibo","description":"MU chốt thương vụ Thiago Almada, Chelsea vào cuộc đua giành Todibo, Newcastle muốn có Ferran Torres là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 7/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-7-12-mu-ky-thiago-almada-chelsea-lay-todibo-2224147.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-chot-nhanh-thiago-almada-chelsea-tranh-todibo-686.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:09:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224084","title":"McTominay đầy trăn trở sau khi giúp MU thắng Chelsea","description":"McTominay vẫn đầy trăn trở sau khi ghi cả 2 bàn trong trận MU 2-1 Chelsea, vòng 15 Ngoại hạng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mctominay-day-tran-tro-sau-khi-giup-mu-thang-chelsea-2224084.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mctominay-day-tran-tro-sau-khi-giup-mu-thang-chelsea-512.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223863","title":"Sắc đẹp hút hồn của Hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương","description":"Mỗi khi xuất hiện, chân dài bóng chuyền Trần Việt Hương đều gây sốt bởi tài năng và sắc đẹp nổi bật của mình.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sac-dep-hut-hon-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-tran-viet-huong-2223863.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/sac-dep-hut-hon-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-tran-viet-huong-404.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:05:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa