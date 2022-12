Kẻ sát nhân bắn người dắt chó của Lady Gaga bị kết án 21 năm tù

Ngày 6/12, tờ TMZ đưa tin tòa án Los Angeles, Mỹ về phiên toàn xét xử James Howard Jackson - người cố tình dùng súng tấn công người dắt chó của Lady Gaga. Theo đó, tên này chính thức bị tuyên án 21 năm tù giam về các tội danh như cố ý giết người và sử dụng súng tự do.

Theo ủy viên công tố của bang California cho biết, bị cáo cam kết không phản đối tội danh và thừa nhận cáo buộc đã cố tính giết người và gây ra thương tích nghiêm trọng đối với Ryan Fischer - người dắt chó của Lady Gaga.

James Howard Jackson - kẻ sát nhân cố tình tấn công người dắt chó của Lady Gaga.

Hồi tháng 2/2021, Ryan Fischer - nhân viên của Lady Gaga đang dắt 3 con chó đi dạo trên đường Sierra Bonita Avenue, Hollywood bị một kẻ lạ tấn công. Sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường và trích xuất camera an ninh. Theo đó, James Howard Jackson đã bước xuống xe và dùng súng bắn thẳng vào ngực Fischer, buộc nhân viên của Lady Gaga phải giao nộp 3 con chó.

Ryan Fischer may mắn qua khỏi cơn nguy kịch và vụ ẩu đả không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện tại, sức khỏe của anh đã hồi phục sau thời gian dài điều trị.

Ryan Fischer - nhân viên của Lady Gaga đã bị kẻ sát nhân cố tình tấn công.

Sau khi biết tin, Lady Gaga đăng tải bài viết động viên tinh thần dũng cảm của Ryan Fischer. Đồng thời, cô bức xúc với sự việc trên. Theo People đưa tin, hai chú chó bị bắt có tên Koji và Gustav, chú chó Miss Asia chạy thoát và sớm được tìm thấy sau đó. Sau 1 ngày, hai chú chó được một phụ nữ giấu tên trả lại, đây cũng chính là một trong 5 nghi phạm liên quan đến vụ ẩu đả đã bị cảnh sát bắt giữ.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986, được biết đến với tư cách là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, doanh nhân. Năm 2008, cô phát hành allbum đầu tay mang tên "The fame" nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả. Đến năm 2019, cô tiếp tục phát hành album "The fame monster". Thành công trong việc phát hành các album đã giúp cô thực hiện chuyến lưu diễn dài 18 tháng. Lady Gaga được biết là chủ nhân của những bản hit như “Bad romance”, “Born this way”, “Shallow”...

Thắm Nguyễn