Lady Gaga đẳng cấp trong MV nhạc phim bom tấn của Tom Cruise

Cách đây ít giờ Lady Gaga tung MV ca khúc Hold my hand, nhạc phim cho hậu truyện của Top Gun mang tên Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) mà Tom Cruise đóng chính.

MV do đạo diễn Joe Kosinski của Phi công siêu đẳng Maverick chỉ đạo và có sự góp mặt của Lady Gaga cùng với khung cảnh hoành tráng từ bộ phim cũng như những thước phim đầy cảm xúc từ bản gốc từ bộ phim Top Gun năm 1986. Thật thú vị và trùng hợp khi nữ ca sĩ sinh năm 1986 cũng là năm mà Top Gun ra mắt. Hold my hand mang đậm tính ballad của Lady Gaga chứa đựng những quãng build-up và điệp khúc nốt cao khoe chất giọng nội lực.

Hold my hand là đĩa đơn đầu tiên Lady Gaga ra mắt sau hơn 2 năm. Nữ ca sĩ chia sẻ bài hát là "một lá thư tình gửi đến thế giới sau khoảng thời gian thật khó khăn". Tiếp nối ca khúc gốc của Top Gun năm 1986 mang tên Take my breath away, Hold my hand hứa hẹn là ứng cử viên sớm cho hạng mục Ca khúc gốc tại Oscar năm sau.

Bản ballad bay bổng của Lady Gaga là thành quả sau khi Tom Cruise lần đầu tiên thưởng thức show trình diễn Enigma của cô tại Las Vegas vào tháng 12/2019. Anh đã chọn cô hát ca khúc của Phi công siêu đẳng Maverick. Trong nhiều năm, Lady Gaga đã cùng các thành viên của ekip hoàn thiện cả về mặt giai điệu lẫn đài từ. Cô tự hào chia sẻ: "Trong nhiều năm tôi đã hoàn thiện nó, cố gắng khiến ca khúc trở nên hòa hợp. Tôi muốn sáng tác nhạc nơi ta chia sẻ khao khát được thấu hiểu, mong muốn cảm thông, được gần gũi mỗi khi cảm thấy xa cách và tôn vinh những người hùng".

Lady Gaga trong một khoảnh khắc ấn tượng nhất MV.

Nói về nhạc phim, Tom Cruise cho hay: “Nhạc nền của bộ phim đầu tiên đã trở thành biểu tượng và do vậy, việc tìm kiếm phần âm nhạc cho bộ phim tiếp theo này không hề dễ dàng. Khi chúng tôi đang làm việc tại Anh cùng các nhà sản xuất âm nhạc, Hans Zimmer đã lặng lẽ nói: Tôi có nhạc của Lady Gaga. Và khi tiếng nhạc cất lên trong căn phòng, thực sự đó là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời”.

Âm nhạc của Phi công siêu đẳng Maverick là sự hợp tác giữa các nhà soạn nhạc nổi tiếng gồm Lorne Balfe (Mission Impossible: Fallout), Harold Faltermeyer và chủ nhân Oscar Hans Zimmer (Inception, Dune, The Lion King…).

Phi công siêu đẳng Maverick lấy bối cảnh thế giới của công nghệ máy bay không người lái và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên “dogfight” (hỗn chiến trên không). Bên cạnh sự trở lại của Tom Cruise và Val Kilmer, dàn diễn viên của phim gồm Miles Teller, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Manny Jacinto, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Jean Louisa Kelly, Charles Parnell, Ed Harris… Phi công siêu đẳng Maverick công chiếu toàn cầu từ 27/5 tới.

