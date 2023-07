Bộ phim Nơi giấc mơ tìm về đã chính thức khép lại ở tập 45. Trong tập cuối, bà Lan (NSND Lê Khanh) có cuộc sống vui vẻ ở viện dưỡng lão, giao lại công ty cho cháu trai là Gia An (Lãnh Thanh). Về chuyện tình cảm, Gia An bất ngờ quay lại với Mai Anh (Minh Thu) và hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Trong khi đó, chuyện cảm nắng giữa Gia An và Phương bị bỏ ngỏ, không nhắc đến ở những tập gần về cuối.

Ngày từ đầu khi mới lên sóng, Nơi giấc mơ tìm về đã không được khán giả đón nhận nhiệt tình. Không ít người chê về kịch bản phim rời rạc, dàn diễn viên dù gạo cội hay trẻ đều không tạo được điểm nhấn. Nhiều người hy vọng càng về cuối, tình tiết gay cấn sẽ cải thiện điều đó. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bộ phim vẫn nhận "bão" lời chê dù đã kết thúc.

Một số khán giả bày tỏ, họ chưa hiểu tên phim có ý nghĩa gì gắn với nội dung và thông điệp ê-kíp muốn truyền tải tới người xem là gì?

"Phim lủng củng nhất tôi từng xem, chưa hiểu tên phim dựa vào đâu, thông điệp là gì. Càng cuối phim càng không hiểu ai là nữ chính, ai là nữ phụ. Biên kịch thật hài hước", một người chia sẻ cảm nhận.

"Tôi thấy phim buồn cười quá, đang chuyện tình cảm quay về quá khứ thế là quên chuyện tình cảm rồi kết phim. Đây là phim có tình tiết, nội dung rời rạc nhất tôi từng xem. Diễn biến cũng không có sự kết nối. Tôi xem đến tập cuối mà chẳng hiểu nội dung nói về cái gì, diễn viên thì nhạt nhoà", một khán giả khác đánh giá.

Phim bị nhận xét nội dung rời rạc.

Bạn đọc Ngọc Bi nhận xét: "Mấy tập cuối xoay tình thế nhanh như chớp. Tình yêu của Gia An và Phương đúng chỉ là giấc mơ, chuyện ở viện dưỡng lão cũng quá hời hợt. Theo dõi 45 tập mà tôi không thể nuốt trôi cục tức, phim không đầu không cuối".

Một người khác tiếp tục đồng tình: "Tại sao một kịch bản tệ đến thế này mà cũng cho lên sóng. Bộ phim vừa dở, vừa nhạt nhẽo vừa chán, chả ra đâu vào đâu. Thường 1 bộ phim người thích hay không thích có tỷ lệ 50/50. Tôi thấy phim này chắc 99% khán giả không thích".

Nhiều người khó tính hơn còn gọi đây là "thảm họa phim Việt" và treo giải "Mâm xôi vàng" cho bộ phim này trong năm nay. Họ bày tỏ, phim không mang ý nghĩa sâu sắc nên có tính giải trí nhiều hơn.

Bạn đọc Thu Uyên bình luận: "Thật sự thất vọng về kịch bản và cách đóng của dàn diễn viên. Lãnh Thanh không lột tả hết được nhân vật. Minh Thu gây khó chịu, cứ thét gào vô lễ với người già. Bà nội Lê Khanh đóng hời hợt thực sự. Việt Hoa vai chính mà không được diễn mấy. Phim không có cao trào khiến người xem khó chịu. Có thể gọi đây là “thảm họa” của phim Việt không?".

Kết phim, nhân vật Gia An về với Mai Anh khiến người xem thấy nhân vật Phương và tình tiết cảm nắng của cô với Gia An là "thừa thãi". Chi tiết này cũng không được giải quyết triệt để mà chỉ đề cập luôn đến nội dung khác của phim khiến người xem chưng hửng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, họ thích cái kết Gia An về với Mai Anh vì "đàn ông chịu chơi thì phải chịu trách nhiệm".

Bạn đọc Khánh Huyền nói: "Mặc dù mình không thích phim này nhưng xem đoạn Gia An về với Mai Anh xúc động thật sự. Cảm hoá một người đàn ông quay về yêu thương lại mình không phải là dễ và chỉ có yêu thương chân thành mới có được trái ngọt với nhau".

Sau khi phim kết thúc, dàn diễn viên trẻ như Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu đều bày tỏ Nơi giấc mơ tìm về đã cho họ nhiều kinh nghiệm quý giá. NSND Lê Khanh cũng xin lỗi về lời thoại được cho là coi thường những người kinh doanh online trong những tập đầu của phim.

Thu Hà