Mới đây, TravelTime World đã khởi động một chiến dịch tiếp thị có tên 'The Heat Is On', nhấn mạnh mức chi phí cực kỳ hấp dẫn cho một kỳ nghỉ dài ở nước ngoài.

Ashley Quint, chuyên viên thiết kế kỳ nghỉ tại công ty, cho biết ý tưởng này được khởi xướng sau khi có báo cáo rằng giới hạn giá năng lượng ở Anh có thể lên tới 7.000 bảng Anh (8.120 euro) một năm vào tháng 4 năm 2023.

Các hóa đơn năng lượng ở châu Âu có thể tăng vọt vào mùa đông năm nay. Ảnh: Euronews

Mức giá năng lượng tăng 80% đã được xác nhận từ tháng 10 có thể đưa hóa đơn điện và khí đốt trung bình của các hộ gia đình ở Anh lên tới 3.549 bảng Anh (4.116 euro) một năm. Đợt tăng tiếp theo giữa tháng 1 và tháng 3 có thể khiến con số này tăng vọt lên đến 5.000 bảng Anh (5.799 euro).

Các nhà dự báo hiện đang dự đoán rằng nó thậm chí có thể tăng cao tới 7.700 bảng Anh (8931 euro) tính đến tháng 4 tới.

“7.000 bảng Anh tính ra mức phí năng lượng mỗi ngày khoảng 20 bảng Anh (23 euro). Và khi còn chưa sử dụng bất kỳ hệ thống sưởi nào thì mức phí mà đồng nghiệp của tôi phải trả ở nhà đã vào khoảng 10 bảng Anh (12 euro) rồi”, Quint nói với Euronews Travel.

Một kỳ nghỉ dài ngày ở nước ngoài có thể sẽ tiết kiệm chi phí hơn ở nhà. Ảnh: Euronews

Các điểm đến nước ngoài như Malta, miền nam Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có thể sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong tháng Giêng và tháng Hai khi thời tiết ở những nơi này vẫn vô cùng dễ chịu và ấm áp.

“Du khách hoàn toàn có thể đặt được một khách sạn hay căn hộ (bao gồm cả chi phí chuyến bay và dịch vụ đưa đón) với giá khoảng 20-25 bảng Anh (23-29 euro) mỗi đêm, nếu lưu trú dài ngày trong bốn tuần”.

Các điểm đến có thời tiết ấm áp hơn như Quần đảo Canary có thể sẽ đắt hơn. Đi đường dài, các chuyến bay đắt hơn, nhưng chỗ ở và chi phí sinh hoạt rẻ hơn, vì vậy du khách cần cân nhắc để tìm cho mình những lựa chọn thích hợp.

Ban đầu, chiến dịch hướng tới những đối tượng đã nghỉ hưu, nhưng sau đại dịch những người có thể làm việc từ xa ngày càng nhiều nên phạm vi tiếp cận ngày càng được mở rộng.

Du lịch trên biển Caribê là một trong những lựa chọn mà khách hàng của Quint lựa chọn. Ảnh: Euronews

“Chúng tôi có khách hàng đi du thuyền dài ngày ở Caribe trong sáu tuần vào tháng 11, một khách hàng đi du lịch vòng quanh Australia vào dịp Giáng sinh và Năm mới trong vài tháng và một phụ nữ độc thân đi du thuyền đến Caribe vào Giáng sinh và Năm mới trong nhiều tuần liên tiếp”, Quint nói.

Ông nói thêm rằng các chuyến du lịch trên biển rất đáng đồng tiền - chúng bao gồm đồ ăn và đôi khi thậm chí là các chuyến du ngoạn có cả người tháp tùng, đặc biệt là đến châu Á.

“Tôi cũng đang giúp một gia đình thiết kế kỳ nghỉ kéo dài một năm vòng quanh Nam Mỹ bắt đầu vào mùa đông này”, ông chia sẻ.

Đỗ An (Theo Euronews)