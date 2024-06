Dự lễ khai mạc giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 có ông Nguyễn Hồng Minh- Phó Cục trưởng Cục TDTT; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet; bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An; bà Phạm Thị Kim Dung - Giám đốc Công ty TNHH Win Việt Nam, cùng hàng ngàn vận động viên (VĐV) và du khách trong cả nước có mặt tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet nhấn mạnh, giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo VietNamNet phát biểu khai mạc tại lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Huy

Tổ chức giải tại Nghệ An- vùng đất địa linh nhân kiệt, có những thắng cảnh, đặc trưng văn hoá riêng nên các runner khi về dự giải trên mảnh đất này, ngoài việc chạy rèn luyện sức khoẻ, thể hiện bản lĩnh, tính kiên trì vượt lên tất cả còn có cơ hội khám phá văn hoá, danh lam thắng cảnh xứ Nghệ. Đây là cơ hội kết nối với những người đam mê chạy trong cả nước.

“Qua sự kiện hôm nay các VĐV có thể khám phá những địa danh lịch sử, những danh lam thắng cảnh, sản vật mang đặc trưng ở Nghệ An. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với các runner trong quá trình thực hiện những đam mê của mình” - ông Nguyễn Văn Bá nói.

Cũng tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An cho biết, giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 tổ chức lần này là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa, nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen 2024.

Nhằm quảng bá, giới thiệu về Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bãi biển Cửa Lò, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, với ẩm thực phong phú, đa dạng và những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp. Cùng với đó, sự thân thiện, mến khách của người dân nơi miền quê gió Lào cát trắng cũng được giới thiệu tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 là giải chạy có chất lượng chuyên môn cao, góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân”.

Giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 quy tụ hơn 3.200 VĐV tranh tài, trong đó có 28 VĐV quốc tế, thi đấu ở 4 cự ly: 42km; 21km; 10km và 5km.

“Rất mong các VĐV tham gia giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hoá trong thể thao” - bà Trần Thị Mỹ Hạnh gửi thông điệp đến các runner tham gia thi đấu.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024:

Văn nghệ chào mừng trong lễ khai mạc giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024

Hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng thông qua giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 trao tặng gói học bổng cho các em nhỏ tại Nghệ An trị giá 2,2 tỷ đồng.

Ban tổ chức giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ

Ban tổ chức giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 trao tặng quỹ xây cầu hy vọng 450 triệu đồng cho xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An

Ban tổ chức giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo thị xã Cửa Lò

Giao lưu cùng các vận động viên trong đêm khai mạc.