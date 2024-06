Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 47 lên sóng tối 25/6, Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên (Lương Thu Trang) đã chính thức ngả bài với nhau. An Nhiên đã biết Kitty là con trai Nghĩa, còn Nghĩa cũng thừa nhận biết Gôn không phải là con mình từ lâu. Nghĩa nói bắt đầu nghi ngờ An Nhiên từ lúc cô giả vờ sảy thai và đã tiến hành xét nghiệm ADN lại vì biết cô vợ xảo trá đã đánh tráo kết quả.

Biết mình đã bị lột mặt nạ, An Nhiên thừa nhận với Nghĩa về ngày cô rơi vào vòng tay Việt chỉ vì quá đau khổ nhìn Nghĩa đến với Hà. Cô đã từng ao ước Gôn là con trai của Nghĩa nhưng không phải. Khi biết Nghĩa đã cạn tình với mình, An Nhiên như điên loạn, thừa nhận mình đã đi sau Nghĩa vài nước cờ. Khán giả bày tỏ sự hả hê vì An Nhiên cuối cùng cũng nhận quả báo.

Diễn xuất ấn tượng của Lương Thu Trang.

Phân cảnh trong tập 47 có thể nói là một trong những phân đoạn khó nhất và cũng xuất sắc nhất của Lương Thu Trang từ đầu phim Trạm cứu hộ trái tim. Nữ diễn viên biến hóa về diễn xuất, lột tả được sự đau khổ, thất vọng, điên dại của nhân vật An Nhiên khi mọi nỗ lực, kế hoạch đã hoàn toàn đổ bể. Từng nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của nữ diễn viên sinh năm 1990 đều khiến người xem ấn tượng đến sởn gai ốc bởi cô diễn quá đạt.

Trên Fanpage VTVGo, VTV Giải trí, các trích đoạn phim về An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim tập 47 đạt triệu view với hàng ngàn bình luận khen ngợi. "Đã rất lâu rồi mới thấy 1 diễn viên diễn xuất vai phản diện hay thế này kể từ vai diễn của Lan Phương trong phim Cả một đời ân oán"; "Thu Trang vào vai An Nhiên quá tuyệt"; "Lương Thu Trang quá xuất sắc"; "An Nhiên càng về cuối đóng càng đạt, có thể qua bộ phim này Thu Trang là diễn viên được yêu thích nhất"; "Phải công nhận Lương Thu Trang đóng vai phản diện đạt thật, diễn như không diễn".... là bình luận của khán giả.

Lương Thu Trang được nhận xét xuất sắc nhất phim.

Một khán giả nhận xét: "An Nhiên tuy là vai phụ phản diện nhưng phải thừa nhận Lương Thu Trang diễn quá thành công. Cách cô ấy nhập vai xuất sắc từng phân cảnh, chạm tới tất cả các cung bậc cảm xúc. Trang phục đẹp, thoại tốt, đài từ rõ ràng… xét về góc độ diễn xuất phải nói cô ấy đã gánh team còng lưng cho cả một bộ phim dài dòng, tình tiết lan man, phi thực tế… Đoạn này An Nhiên diễn như không diễn, hay thật, cảm xúc rất đau khổ và bất mãn, xem thấy thoả mãn luôn".

Thậm chí có khán giả còn nhận xét như đinh đóng cột: "Năm nay giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất chắc thuộc về Lương Thu Trang".

Diễn viên Lương Thu Trang ngoài đời. Ảnh: FBNV

Quỳnh An

Ảnh, clip: VTV