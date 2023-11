Ngày 16/12, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng đã ký quyết định khen thưởng 4 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Nghệ An, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc và Công an phường Trường Thi (TP Vinh).

Có 2 cá nhân được khen thưởng là cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, gồm: Ông Nguyễn Đình Tuấn và bà Hoàng Thị Hằng.

Các tập thể, cá nhân trên được tặng giấy khen cùng với 30 triệu đồng trước thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng cho 2 cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò. Ảnh: N.Tuấn

Như đã thông tin, lúc 14h30 ngày 14/11, đối tượng là nam giới dùng 1 con dao đe dọa, cướp tài sản tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò.

Khi vào trong, người này vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu, tay trái cầm một túi xách, tay phải cầm vật giống dao, ghì cổ khống chế nữ nhân viên ngân hàng. Lúc này, nữ nhân viên đang ngồi trên ghế bị kéo lùi ra phía sau, trong khi phía trước đang có khách hàng đứng chờ giao dịch.

Cũng theo camera ghi lại, trong diễn biến nhanh ngay sau đó, người đàn ông nhảy qua bàn làm việc của nhân viên ngân hàng rồi bỏ chạy khi bị nhiều người truy hô cướp tài sản.

Thời điểm này, có ít nhất 2 nam nhân viên chạy đuổi theo người đàn ông lạ mặt.

Khen thưởng các tập thể trong lực lượng Công an Nghệ An có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ tội phạm. Ảnh: N.Tuấn

Ngay sau khi Công an Nghệ An nhận được tin báo, nhận thấy đây là đối tượng hoạt động manh động, nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Đến 14h30 ngày 15/11, lực lượng chức năng đã bắt được kẻ gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) khi đối tượng này đang ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 1 con dao, 1 điện thoại di động,... Bước đầu, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an xác định, do nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.