Sáng 15/2, Thành uỷ TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM và Thành uỷ TP Thủ Đức đã tổ chức lễ trao khen thưởng đột xuất cho 5 tập thể thuộc Công an TP Thủ Đức và Công an TP.HCM tham gia điều tra, khám phá nhanh vụ giết người phân xác liên quan đến cô gái mất tích trong nhiều ngày dịp Tết gây xôn xao dư luận.

Nhiều lực lượng phối hợp đã khám phá nhanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cô gái mất tích nhiều ngày dịp Tết ở TP Thủ Đức. Ảnh: Linh An

Khen thưởng đột xuất 5 tập thể tham gia ban chuyên án. Ảnh: Linh An

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức phát biểu ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám phá nhanh vụ án trong những ngày Tết.

“Khi có những vụ việc “nóng”, lực lượng Công an luôn xung kích đi đầu, đảm bảo an ninh trật tự bình yên cho thành phố…”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, thể hiện sự tinh thông về nghiệp vụ, đoàn kết, hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị tham gia phá án. Thượng tá Dương còn đề nghị thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực; kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự; cẩn trọng xem xét, đánh giá các nguồn tin, dấu vết, dấu hiệu liên quan đến tình hình, từ đó xác định đúng biện pháp, cách thức, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm…

Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM họp, chỉ đạo ban chuyên án. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 14/2 tại cuộc gặp gỡ báo chí, Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT đã thông tin chi tiết về vụ án.

Theo đó, ngày 9/2 (nhằm 30 Tết) khi nhận tin báo của người nhà về sự việc mất tích của chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê Đồng Nai), Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã xuống khu nhà trọ của chị T. ở đường Quang Trung, khu phố 5 để xác minh.

Khi tiếp nhận báo cáo của Công an TP Thủ Đức, nhận định có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại, Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sáu tổ công tác của ban chuyên án đã khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T. cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) là kẻ liên quan đến sự việc mất tích của chị T.

Chưa đầy 24h sau khi xác lập ban chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: CA

Chưa đầy 24h sau khi xác lập chuyên án, công an đã bắt giữ được nghi phạm Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và di lý về TP.HCM để đấu tranh.

Qua điều tra, đến nay đã làm rõ, 15h chiều 8/2 (tức 29 Tết) sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng vũ lực tấn công, cướp tài sản và dùng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị T. Sau đó, đối tượng Khoa còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa chỉ điểm nơi phi tang các phần thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã cướp đi 1 số tài sản như: 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Vi Thị T. Để che dấu hành vi phạm tội, Khoa dùng dao phân xác nạn nhân, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa về các tội gồm: “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”.