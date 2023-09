XEM CLIP:



Sáng 27/9, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc một nhóm người đạp xe vào đường Võ Nguyên Giáp rồi gây gổ với tài xế ô tô.

Theo thông tin người dân phản ánh qua Zalo của Phòng CSGT Công an TP, đoàn xe đạp bất chấp biển cấm đã đi vào đường Võ Nguyên Giáp (hướng đi sân bay Nội Bài). Quá trình lưu thông trong đường cấm, nhóm này gây gổ, dọa đánh một tài xế điều khiển ô tô đi cùng chiều.

Hình ảnh nhóm người đạp xe chặn đầu ô tô đang lưu thông trên đường (Ảnh: CACC)

Việc nhóm đi xe đạp chặn đầu ô tô đã khiến cản trở giao thông trên tuyến đường, nhiều ô tô đang lưu thông cùng chiều buộc phải dừng lại. Đây được đánh giá là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng nói, tình trạng xe đạp đi vào tuyến đường này đã diễn ra nhiều năm nay, lực lượng CSGT nhiều lần ra quân xử lý nhưng vẫn tái diễn.

Điển hình như ngày 16/9/2022, khi Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý trên đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, đoàn xe đạp vi phạm lập tức quay đầu, nhiều người trong đoàn đã xách xe vượt rào bỏ chạy.

CSGT dừng, xử lý đoàn xe đạp trên đường Võ Nguyên Giáp ngày 16/9/2022

Nhiều người bê xe qua rào bỏ chạy

Đại diện tổ công tác cho biết, việc xử lý xe đạp đi vào đường dành riêng cho ô tô trên tuyến gặp nhiều khó khăn khi một người bị xử lý sẽ thông báo lên các hội nhóm qua mạng xã hội để những người khác chuyển hành trình di chuyển.

Xe máy đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 trên cao

Một tuyến đường khác thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi vào bất chấp biển cấm là Đại lộ Thăng Long, đã có không ít vụ tai nạn gây thương vong xảy ra trên tuyến đường này.

Các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 và số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) liên tục lập chốt xử lý tại các lối ra, vào của Đại lộ Thăng Long. Nhưng khi xuất hiện lực lượng chức năng, nhiều người vi phạm cố tình quay đầu bỏ chạy, lao thẳng vào tổ công tác, thậm chí đi ngược chiều.

Hàng loạt xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều cao tốc

Người vi phạm xếp hàng nộp phạt khi đi vào đường cấm

Tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao, xe máy thường xuyên đi lên vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Khi bị lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý thì nhiều người cho biết, họ có biết đây là hành vi nguy hiểm nhưng vì sợ muộn giờ làm nên cứ đi lên.

Hàng loạt xe máy đi lên Vành đai 3 trên cao quay đầu khi gặp CSGT

Đại diện Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, do nhiều người vi phạm khi thấy tổ công tác thì quay đầu nên lực lượng CSGT vừa phải kiên quyết xử lý nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng làm nhiệm vụ.

Cũng cần phải nói thêm, việc xử lý vi phạm xe đạp, xe máy đi vào cao tốc và đường cấm không chỉ trông chờ vào lực lượng CSGT mà cần sự tự giác chấp hành Luật an toàn giao thông của chính các tài xế để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông khác.