Khóa học về hạnh phúc cho các doanh nhân tương lai có gì đặc biệt?

Hơn 3.500 sinh viên Đại học IE đã tham gia các khóa học này trong năm học 2021-2022. 81% sinh viên lựa chọn khóa học về hạnh phúc là môn tự chọn. Trường đào tạo nhiều lĩnh vực, nổi bật là các chương trình về quản trị kinh doanh và khởi nghiệp.

Năm 2022, Trường Kinh doanh IE (IE Business school) xếp ở vị trí thứ 7 trong các trường đại học có chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng World University Rankings (QS World) và xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng của Financial Times 2022.

Bà quan niệm thế nào về 'Well-being" (trạng thái bằng an, hài lòng, an tâm, vui vẻ mà một người/nhóm người có được, là cảm nhận từ tự thân họ)?

Chúng tôi - Đại học IE, đã xây dựng trung tâm sức khỏe và hạnh phúc từ năm 2019. Trước đại dịch, trung tâm tập trung vào việc cả tiến, đổi mới giáo dục đại học. Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với sinh viên trên lớp một cách toàn diện và tập trung vào khía cạnh phát triển con người. Đó là nhiệm vụ của trung tâm.

Sau đại dịch, vấn đề này gần như là yêu cầu ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đã xây dựng khái niệm "Well-being" dựa trên 3 thành tố cốt lõi: sự cân bằng, sự trân trọng và góc nhìn.

Sự cân bằng rất quan trọng. Hạnh phúc là 1 trạng thái cân bằng giữa sự hài lòng từ sâu bên trong và sự đấu tranh để đạt được. Những khó khăn trong cuộc sống là bình thường. Chúng ta tìm kiếm sự cân bằng chung trong sự hài lòng, trong sức khỏe tinh thần, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe thể chất. Điều đó tạo nên sự cân bằng tổng thể.

Thứ hai là sự trân trọng, trân trọng chính con người thật của chúng ta vì mỗi cá thể là 1 bản thể độc đáo và khác biệt, trân trọng những điểm mạnh, trân trọng những người khác và trân trọng sự đa dạng của mỗi người trong cộng đồng.

Và cuối cùng chính là góc nhìn. Mọi thứ trong cuộc sống là không hoàn hảo và chẳng có con đường nào thẳng tắp dẫn đến thành công. Sẽ luôn có những thử thách và quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận nó thế nào để có thể giúp bản thân tìm ra đường đi cho riêng mình. Chúng ta nhận thức được điều gì quan trọng với bản thân và chúng ta khám khá ra những góc nhìn dài hạn để có thể đạt được những thành công và gây ảnh hưởng tích cực đến với mọi người.

Ở Việt Nam, một cuộc khảo sát cho thấy 45% sinh viên chịu ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của Covid - 19. Bà suy nghĩ như thế nào ảnh hưởng đại dịch Covid tới sinh viên?

Đại dịch khiến chúng ta bị cô lập, và cô lập tạo ra những cảm xúc tiêu cực, ngộp thở và những phản ứng thái quá. Vì vậy, nếu chúng ta không liên tục trau dồi kĩ năng, chúng ta sẽ bị cô lập. Chúng tôi đã thiết kế khóa học nền tảng tập trung vào sự hài lòng và kĩ năng thực hành cho sinh viên năm thứ nhất và các sinh viên theo học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Các khóa học xoay quanh việc xây dựng những cảm xúc tích cực vì đó là thứ điều khiển hành vi của chúng ta trong cuộc sống.

Tôi biết rằng IE gần đây đã đưa ra một tầm nhìn mới, được gọi là 'The Next Best You'. Bà sẽ điều chỉnh chương trình hiện tại như thế nào để phù hợp với tầm nhìn mới này?

Khi chúng ta khỏe mạnh, cân bằng và có góc nhìn đa chiều, chúng ta đã ở đúng vị trí với hàng tá những cảm xúc tích cực. Chúng ta nhận thức được sự phục hồi về mặt tinh thần và biết trân trọng chính bản thân. Những giá trị đó là cả hành trình tích lũy. Chúng ta tiếp tục hành trình ấy để có thể truyền cảm hứng cho người khác và có những hoài bão to lớn hơn. Vì vậy, hạnh phúc cho từng cá nhân cho phép hành trình tích lũy tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đó chính là những giá trị mà Đại học IE đang gầy dựng. Chúng ta có sự đa dạng, và khi đứng ở 1 nơi phù hợp, ta có thể thấy mở rộng tầm mắt về mọi lĩnh vực, thấu hiểu những con người khác nhau, những quan điểm khác nhau, lắng nghe và gây ảnh hưởng tích cực đến mọi người.

Một mặt nào đó, đó là nền tảng cho "The Next Best You" -giúp chúng ta nhận ra con đường mình đang bước đi, cảm thấy tự tin vào bản thân và không quên đối mặt với thử thách. Không có một con đường thẳng tắp nào cả nhưng chúng ta có khả năng học liên tục. Kể cả khi có những bước chậm lại, chúng ta vẫn có thể sốc lại tinh thần và bước tiếp.

Theo bà, tầm nhìn mới về có ảnh hưởng đến cộng đồng sinh viên quốc tế vốn đã có những sự khác biệt căn bản và khác biệt trong cách tiếp cận về 'well-being'?

Chúng tôi có các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới với những giá trị truyền thống, văn hóa, gia đình khác nhau. Những gì chúng tôi có không chỉ là sự đa dạng, sự khác biệt mà chúng tôi còn tận dụng sự đa dạng đó. Không có câu trả lời nào đúng về chuyện điều tốt nhất tiếp theo là gì. Quan trọng là chúng ta biết được mình là ai. Chúng ta tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng sự khác biệt. Khi đó, mỗi người có cảm giác tự tin lớn hơn về hành trình của chính họ, hiểu họ là ai và gây ảnh hưởng tích cực đến với mọi người xung quanh.

Đó là ý nghĩa của chương trình. Đôi khi sẽ có những thách thức trong việc tìm ra bản thể của mình và có thể, bạn sẽ nhận ra ngay từ khi bước chân vào trường chúng tôi. Đó là những phản ứng trực quan khi chúng ta có thể hướng đến nó và trân trọng nó. Đó là cả 1 hành trình và hành trình của mỗi người là khác nhau. Ta cần phải tự biết bản thân mình là ai, học hỏi từ sự khác biệt của người khác so với bản thân, trở nên tự tin hơn. Khi đó, chúng ta có thể thấy những người hiểu người khác tốt hơn và kết nối những ý tưởng hay ho.

