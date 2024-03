Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với khoản nợ của khách vay là Công ty CP Trương Thiên Hà theo một hợp đồng tín dụng được ký vào tháng 12/2018.

Công ty CP Trương Thiên Hà có trụ sở tại tầng 24, tháp 08, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Đây là chủ đầu tư dự án Khu hoa viên và Nhà tang lễ thị xã Dĩ An tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Dự án này được khởi công xây dựng tháng 6/2018, đến tháng 12/2018, chủ đầu tư phát sinh giao dịch nợ tại Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM.

Agribank cho biết, tính đến 25/2/2024, tổng số nợ của Công ty CP Trương Thiên Hà là 203,712 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 150 tỷ đồng và nợ lãi 53,712 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay nói trên gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ NV-A37 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội), diện tích 138,4m2. Theo mô tả, nơi này là ngôi nhà 3 tầng với diện tích xây dựng 84,19m2 do ông Ngô Đặng Tuấn và bà Đan Truyền Thị Bích Mai sở hữu.

Tài sản đảm bảo thứ hai là căn hộ 2307-B2, tầng 23, Khu Phức hợp Mandarin Garden (khu B) P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Căn hộ cao cấp có diện tích 171,6m2, do bà Ngô Đặng Trà My làm chủ.

Tài sản đảm bảo thứ ba cho khoản vay của Trương Thiên Hà gồm toàn bộ tài sản hiện có và hình thành trong tương lai là các công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật Khu hoa viên và Nhà tang lễ thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Dự án Khu hoa viên và Nhà tang lễ tại phường Bình An, thị xã Dĩ An là công trình xã hội giữa doanh nghiệp và địa phương do Công ty CP Trương Thiên Hà làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 4ha gồm nhà tang lễ, nhà dịch vụ tổng hợp, tháp lưu cốt.

Dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 120 tỷ đồng.