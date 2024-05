Ngày 16/5, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA chính thức thông tin về chương trình ‘Chìa khóa vàng’ năm 2024.

Năm 2024 là lần thứ 8 chương trình bình chọn thường niên các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin được VNISA triển khai. Đây cũng là năm thứ 3 danh hiệu Top doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu được bổ sung vào hạng mục bình chọn và vinh danh của chương trình.

Chương trình ‘Chìa khóa vàng’ được tổ chức với mục tiêu phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu. Đồng thời, góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Make in Viet Nam của Chính phủ.

Chương trình 'Chìa khóa vàng' là một hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam mở rộng thị trường. Ảnh bộ giải pháp SafeGate Family nhận danh hiệu 'Chìa khóa vàng' 2023: DV

Ban tổ chức chương trình cho biết, ‘Chìa khóa vàng’ năm 2024 sẽ được bình chọn và trao cho các doanh nghiệp, tổ chức theo 2 hạng mục. Trong đó, hạng mục dành cho sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin gồm 4 nhóm: sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Cũng có 4 nhóm, hạng mục bình chọn dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam bao gồm: top doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng; top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng; top doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số.

Theo thể lệ, danh hiệu ‘Top doanh nghiệp’ trong từng hạng mục sẽ trao cho tối đa 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam hàng đầu có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất ở lĩnh vực bình chọn.

Đại diện VNISA cho biết thêm, để triển khai chương trình năm nay, ngày 11/5, Hội đồng bình chọn ‘Chìa khóa vàng’ 2024 với Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Thành Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA, đã họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã thông qua bộ tiêu chí bình chọn các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp an toàn thông tin và kế hoạch triển khai chương trình.

Tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc, Ban tổ chức chương trình bình chọn ‘Chìa khóa vàng’ năm 2024 nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký bình chọn từ 17/6 đến ngày 19/7. Dự kiến, lễ công bố và trao danh hiệu ‘Chìa khóa vàng’ năm nay sẽ được VNISA tổ chức vào tháng 10 tại Hà Nội.