Khối Hạ tầng số của Tập đoàn CMC ra đời từ dự dịch chuyển khối hạ tầng viễn thông bao gồm CMC Telecom và Netnam sang Khối Hạ tầng số, tập trung vào kết nối băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh mạng. Sự bổ sung CMC Cyber Security vào tháng 4/2022 giúp Khối hạ tầng số CMC có thể cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với hạ tầng số hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cho khách hàng. Cuối năm 2021, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã thành lập một dự án phi lợi nhuận với tên Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo (Công ty Chống lừa đảo). Sản phẩm của dự án này là ChongLuaDao - một công cụ được cung cấp dưới dạng app và tiện ích mở rộng (add-on) trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Cốc Cốc, Brave, Kiwi Browser. Chức năng của công cụ này là cảnh báo cho người dùng về độ an toàn của các website cũng như tài khoản mạng xã hội. Công ty này còn vận hành Bot Messenger để người dùng kiểm tra mức độ an toàn hay độc hại của một website bằng cách chat trên nền tảng nhắn tin của Facebook.