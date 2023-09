Trước khi danh tính của Cừu Bông được công bố, các cố vấn đã gọi tên nhiều ca sĩ như Thu Ngọc, Khởi My, Hiền Thục, Ngô Quỳnh Anh… Trừ Tóc Tiên, cố vấn nào cũng nghĩ Cừu Bông là ca sĩ Khởi My.

Kết quả, khi Khởi My lộ diện, Trấn Thành và Tóc Tiên phải cảm thán về khả năng giả giọng của nữ ca sĩ. Cả hai cho biết mình không đoán được là Khởi My vì cột hơi của cô rất chắc, không chông chênh như ở vòng đầu tiên. Giọng ca Vì sao dí dỏm cho biết cô đã gằn giọng để khác đi nên các cố vấn không thể đoán ra.

Ở Ca sĩ mặt nạ, Khởi My cũng chia sẻ lý do không hoạt động nghệ thuật trong 6 năm, nguyên nhân đơn giản là do cô đã lấy chồng. Sau khi cưới, Kelvin Khánh mua cho cô một dàn máy chơi game hiện đại. Từ đây, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp “game thủ” và livestream để chơi game cùng khán giả. Khởi My còn bật mí Bích Phương chính là người cùng cô chơi thâu đêm.

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 chuẩn bị trở lại với sân khấu và người hâm mộ. Cô cho biết đang trong quá trình thu âm bài hát mới thì được mời tham gia chương trình. Vì vậy, Khởi My quyết định mượn sân khấu Ca sĩ mặt nạ làm nơi biểu diễn đầu tiên sau 6 năm ngừng hoạt động.

Sau phần lộ diện, cô gửi đến khán giả ca khúc Người yêu cũ của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Khi Khởi My biểu diễn, Bảo Anh đã bật khóc vì giọng ca đầy cảm xúc làm cô nhớ về những kỷ niệm với người cũ.

Cuối chương trình, Khởi My gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình vì hy sinh cả cuộc đời để lo lắng cho cô. Nữ ca sĩ cho biết hiện giờ mẹ có cuộc sống thảnh thơi, thường xuyên đi du lịch vì đã tìm thấy Kelvin Khánh - người có thể chăm sóc cho con gái của mình.

Trong phần công bố, Cún Tóc Lô đã chiến thắng với số lượt bình chọn cao nhất là 24,27%. Tấm vé an toàn thứ hai, thứ ba thuộc về Cáo Tiểu Thư, Voi Bản Đôn khi có phần trăm bình chọn lần lượt là 20,39% và 19,42%. Cuối cùng, Gấu Bố chiến thắng Cừu Bông nhờ nhận được 18,45% bình chọn.

Khởi My hát Người yêu cũ làm Bảo Anh bật khóc:

Tuấn An