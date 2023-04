Chiều 26/4, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt. Ảnh: CACC

Theo đại diện Công an tỉnh Cao Bằng, trong số 19 đối tượng bị khởi tố, Công an TP. Cao Bằng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Hà Phúc Mạnh (SN 2002, ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) và Sầm Anh Vũ (SN 2005, ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). 17 bị can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cơ trú.

Bị can Sầm Anh Vũ (trái) và Hà Phúc Mạnh (Ảnh: CACC)

Công an xác định, do xảy ra mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm thanh niên, tối 15/4, hai nhóm đã huy động tổng cộng 50 người (chủ yếu là các thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi) đem theo gạch đá, tuýp sắt, gậy rút, dao phóng lợn, mã tấu và bom xăng tới gặp nhau tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đề Thám, TP. Cao Bằng để "giải quyết ân oán".

Trong quá trình di chuyển, xe máy do Hoàng Quốc Tuấn (SN 2006, ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển đã va chạm với xe máy do chị H.T.P. điều khiển, chở theo mẹ đẻ và con gái tại khu vực gần đó, khiến chị H.T.P. bị gãy cổ tay và xương đùi trái, mẹ cùng con gái của chị H.T.P. bị thương.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế, ngăn chặn vụ việc, đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.