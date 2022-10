Công an Bình Dương nói về nghi vấn có cổ phần quán karaoke An Phú

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào sáng nay (4/10), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin về những "lùm xùm" liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh: T.T

Theo Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an Bình Dương, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về PCCC".

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đang trưng cầu kết quả giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan.

Trước nghi vấn về việc một số cán bộ công an có cổ phần tại quán, dẫn đến việc được "tạo điều kiện" cấp phép về PCCC, Đại tá Chính khẳng định chưa phát hiện trường hợp có cổ phần tại cơ sở karaoke An Phú, để kết luận phải có chứng cứ rõ ràng.

Về việc xử lý với các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc cấp phép, thẩm định phê duyệt phương án PCCC, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án đang được mở rộng điều tra, quan điểm của Công an tỉnh là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thông tin thêm về việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an tỉnh này cho biết đã ra quân tổng kiểm tra hơn 600 cơ sở karaoke, trong đó phát huện trên 270 cơ sở vi phạm, tạm đình chỉ trên 50 cơ sở, tổng số tiền xử phạt hơn 4 tỷ đồng.