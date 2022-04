Gã đàn ông cấu kết cùng 3 người khác cưỡng đoạt tiền của bạn ở Hà Nội

Ngày 8/4, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năng (SN 1991), Nguyễn Trọng Chinh (SN 1993), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1994) và Bạch Thế Song (SN 1992), cùng trú tại An Mỹ, Mỹ Đức về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, trước đây Năng cho anh T. (SN 1993 ở cùng xã) vay số tiền 200 triệu. Sau đó, gia đình anh T. đã trả số tiền trên nhưng Năng cho rằng anh T vẫn nợ mình tiền lãi và tiếp tục đòi tiền.

Biết Chinh là bạn của T, Năng nhờ bố trí để Năng gặp anh T đòi tiền. Nếu đòi được tiền, Năng sẽ trả công cho Chinh từ 3 đến 5 triệu đồng.

Ngày 3/6/2021, Chinh hẹn gặp T. tại ngã tư Kênh Đào rồi rủ anh T. xuống nhà Bạch Thế Song ở thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ để ngồi uống nước. Tại nhà Song, Năng cùng với Chinh, Song và Tiến có hành vi cưỡng đoạt 2 triệu đồng của anh T.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh Công an TP Hà Nội

Các nghi phạm tiếp tục yêu cầu anh T chuyển 5 triệu đồng đến tài khoản của Năng và để lại chiếc iPhone XS Max của anh T. làm tin.

Trong vòng 3 ngày, nhóm này yêu cầu anh T phải mang đến số tiền 20 triệu đồng để trả cho Năng, nếu không Năng sẽ bán điện thoại của anh T.

Ngày 11/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thôn Đoan Nữ.

Đến ngày 21/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Trọng Chinh, Nguyễn Hữu Tiến và Bạch Thế Song về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhi Tiến