Sáng 19/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt Tếnh A Khang (SN 1984, ở tỉnh Sơn La) và Trần Thị Quỳnh Giao (SN 1987, ở Hải Phòng), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 18/4, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an xã Loóng Luông, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Loóng Luông đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra các đối tượng, tổ công tác phát hiện quả tang 2 bánh heroin, 522,40g ma túy tổng hợp (Ketamin), 205 viên hồng phiến cùng một số vật chứng liên quan khác.

Qua điều tra, Tếnh A Khang và Trần Thị Quỳnh Giao khai nhận, từng quen biết trong lần thụ án nên sau khi mãn hạn tù đã liên lạc với nhau, tổ chức 'làm ăn' chung.

Công an xác định, Giao đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Khang vừa mới chấp hành xong án tù 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng.