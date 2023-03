Sáng 18/3, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Các bị can gồm: Nguyễn Việt Nga (45 tuổi, trưởng ban kế hoạch chiến lược Tổng công ty Xi măng Việt Nam, nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược Công ty xi măng Hoàng Thạch); Đỗ Hoàng Linh (46 tuổi, trưởng phòng kỹ thuật Công ty xi măng Hoàng Thạch); Trần Trọng Khánh (46 tuổi); Lê Quy Nhơn (43 tuổi); Trần Ngọc Tân (40 tuổi), đều là cán bộ Công ty xi măng Hoàng Thạch và Hoàng Ngọc Tâm (29 tuổi, nhân viên Công ty CP tư vấn thương mại và công nghệ AMIC).

Công ty Xi măng Hoàng Thạch, nơi xảy ra vụ án. Ảnh CTV

Như đã thông tin, ngày 12/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Lê Thành Long (59 tuổi, trú tại Hải Dương) cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP bao bì Hoàng Thạch.

Cùng với việc khởi tố, bắt giam ông Long, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chảng (từng công tác tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch) để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian công tác tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Khi bị bắt giam, ông Chảng đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn kiêm thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn.

Liên quan vụ án trên, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.