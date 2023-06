Ngày 29/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Xờ (bác sĩ, chủ Phòng khám Đa khoa Tam Đức) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can để điều tra về hành vi nói trên. Trong đó, 1 bị can được tại ngoại.

Trong số các bị can này có 5 bác sĩ từng làm việc tại các phòng khám đa khoa, còn lại là các nhân viên y tế và người môi giới để làm giả các loại giấy tờ tại các phòng khám này.

Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại Phòng khám Đa khoa Tam Đức. Ảnh: A.H

Như VietNamNet đưa tin, ngày 30/5, Công an TP Biên Hòa đồng loạt khám xét 8 địa điểm của 6 phòng khám, thu giữ các giấy tờ, tài liệu và máy móc liên quan.

Cơ quan công an thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng BHXH và hơn 400 giấy khám sức khỏe ghi khống nội dung để bán cho công nhân quyết toán tiền BHXH, bảo hiểm y tế.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 4 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hòa gồm Tân Long, Long Bình Tân (phường Long Bình Tân), Tam Đức (phường Tân Hiệp), Mỹ Đức (phường Long Bình).