Khởi tố đối tượng đâm trọng thương tài xế rồi cướp xe

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) hôm nay 13/12 cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thông (SN 1998, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Chí Thông cùng tang vật vụ cướp. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, Nguyễn Chí Thông thuê xe ôm của ông N.V.H (SN 1958) chở về huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực đường vắng, Thông khống chế, đâm trọng thương ông H để cướp xe máy rồi tẩu thoát.

Ông H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau gần 30 phút gây ra án, Thông đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà khi đối tượng đang đi tìm chỗ tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được.

Làm việc tại công an, Thông khai nhận do nợ nần tiền bạc nên đã nảy sinh ý định cướp xe để bán lấy tiền trả nợ.

Huy Hoàng