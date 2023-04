Xuân An Nhà báo

Sáng 10/4, nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra về hành vi giết người đối với Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nghi phạm Yang Zhong Wu thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: T.T

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo điều tra, Yang Zhong Wu là Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, còn chị L.T.M (30 tuổi) là nhân viên kế toán.

Từ thời điểm Tết năm 2023, sau khi về quê trở lại công ty thì Yang Zhong Wu phát hiện kho hàng bị thất thoát rất nhiều, đồng thời phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình nên nghi ngờ chị M chiếm đoạt tài sản.

Đến chiều ngày 27/3, hai người xảy ra cự cãi tại phòng làm việc trong công ty dẫn đến giằng co. Lúc này, Yang Zhong Wu khống chế chị M đè sát xuống nền nhà. Khi chị này cố gắng chạy thoát ra cửa thì bị đối tượng khống chế kéo vào nhà vệ sinh, dùng dao gọt trái cây sát hại.

Sau khi giết nạn nhân, Yang Zhong Wu chạy xe ô tô khỏi công ty rồi bỏ lại tại một lô cao su cách hiện trường khoảng 10km, đón xe khách đến TP Pleiku, tỉnh Gia Lai để lẩn trốn.

Đến tối 30/3, trong lúc Yang Zhong Wu đang mua quần áo tại một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì bị công an bắt giữ.