Trước đó, khoảng 19h10 ngày 16/12/2022, tại đường Bãi Cháy đoạn thuộc tổ 10, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Li Pei Long (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision không biển số chở theo chị Qu Hong Hong (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) di chuyển theo hướng vòng xuyến 368 đi cầu Bãi Cháy.

Bị can Li Pei Long tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Lúc này Li Pei Long điều khiển xe máy đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander BKS: 30G-160.49 do anh Ng.V.L. điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Qu Hong Hong tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Li Pei Long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.