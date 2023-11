Hôm nay (24/11), thông tin từ Công an Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h18 phút ngày 14/11, camera an ninh của ngân hàng Agribank Cửa Lò (Nghệ An) ghi lại cảnh người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo gió màu trắng phía trước, phía sau màu đỏ, đi thẳng vào trụ sở Chi nhánh NN&PTNT thị xã Cửa Lò.

Khi vào trong, người này vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu, tay trái cầm một túi xách, tay phải cầm vật giống dao, ghì cổ khống chế nữ nhân viên ngân hàng. Lúc này, nữ nhân viên đang ngồi trên ghế bị kéo lùi ra phía sau, trong khi phía trước đang có khách hàng đứng chờ giao dịch.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Công an Nghệ An

Cũng theo camera ghi lại, trong diễn biến nhanh ngay sau đó, người đàn ông nhảy qua bàn làm việc của nhân viên ngân hàng rồi bỏ chạy khi bị nhiều người truy hô cướp.

Thời điểm này, có ít nhất 2 nam nhân viên chạy đuổi theo người đàn ông lạ mặt.

Phía ngân hàng sau đó đã liên hệ với Công an thị xã Cửa Lò để trình báo sự việc. Tên cướp để lại tại hiện trường túi nilon và một thùng xốp. Thời điểm xảy ra vụ việc có 7 nhân viên ngân hàng đang làm việc và một số khách hàng ngồi chờ làm dịch vụ.

Đến 14h30 ngày 15/11, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) khi đối tượng này đang ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 1 con dao, 1 điện thoại di động,... Bước đầu, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an xác định, do nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng, lấy tiền trả nợ.

Tuy nhiên, quá trình gây án, đối tượng bị nhân viên ngân hàng chống trả quyết liệt nên không lấy được tài sản mà chỉ tháo chạy.