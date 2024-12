Bị can Hoàng Anh là người đánh tới tấp tài xế N.V.C (39 tuổi) trên đường ĐT741 qua địa bàn TP Đồng Xoài vào ngày 15/12 gây bức xúc. Đối tượng này sau đó bị triệu tập làm việc, bị cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Bùi Văn Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 15/12, sau khi uống rượu, Hoàng Anh cùng bạn đi trên ô tô bán tải từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) đến TP Đồng Xoài (Bình Phước) để xem câu cá.

Khi đi tới gần dốc Tà Bế (TP Đồng Xoài), Hoàng Anh cho rằng xe tải do anh N.V.C điều khiển ép xe của mình nên bực tức đuổi theo. Khi anh C. dừng đèn đỏ tại một giao lộ trên đường ĐT741 thì Hoàng Anh giật cửa xe tải rồi lao đến đấm liên tiếp vào người tài xế C.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera hành trình ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, thời điểm này đang có nhiều phương tiện và người dân lưu thông trên đường, gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng, an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận. Do đó, hành vi của đối tượng này đủ yếu tố để cấu thành tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đối với hành vi đánh người, do tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 0%, nên cơ quan điều tra xét thấy không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.