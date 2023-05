Sáng 11/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã bắt bị can để tạm giam đối với Hàng A Tính (SN 1985, ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 23/4, tại Km 64+690 QL4D thuộc địa phận bản Tân Hợp xã Sơn Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người bị thương nặng, sau đó đã tử vong.

Do không thống nhất được thỏa thuận dân sự nên, vào khoảng 15h ngày 25/4, Hàng A Tính đã điều khiển xe ô tô tải chở quan tài có tử thi nạn nhân, vòng hoa cùng nhiều người khác kéo đến sân trụ sở UBND xã Sơn Bình, nhằm gây áp lực đòi chính quyền và cơ quan pháp luật phải gọi lái xe liên quan tới vụ tai nạn đến để giải quyết.

Mặc dù được các cơ quan chức năng giải thích vận động nhưng nhóm người này không đồng ý, một số người còn la hét, dùng điện thoại livestream đồng thời phát ngôn kích động xúc phạm chính quyền, xúc phạm cơ quan công an gây dư luận xấu trong xã hội.

Hàng A Tính chở quan tài đến UBND xã Sơn Bình. Ảnh CACC.

Không dừng lại ở đó, lúc 17h25 cùng ngày, Hàng A Tính tiếp tục điều khiển xe ô tô lùi đến khoảng sân trước dãy nhà làm việc “nơi giải quyết thủ tục hành chính một cửa” của UBND xã, để một số người tập trung khênh quan tài, vòng hoa trên thùng xe đặt xuống sân. Sau đó, Hàng A Tính lái xe trở về nhà.

Sau nhiều giờ giải thích về quy trình điều tra vụ tai nạn tai nạn giao thông cũng như các chính sách pháp luật khác, khoảng 22h15 cùng ngày, gia đình người bị nạn đã nhất trí mang quan tài đã đặt ở UBND xã Sơn Bình về mai táng.

Công an xác định, hành vi của những người nói trên đã gây cản trở công tác thường xuyên của UBND xã Sơn Bình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật địa ở địa phương. Sau đó, công an đã khởi tố vụ án gây rối rối trật tự công cộng để tiến hành điều tra.

Đến ngày 9/5, công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hàng A Tính, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can Tính.