Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Phương Thảo (27 tuổi, trú tại thôn Thái Hà, TP Hà Giang) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đối tượng Đặng Phương Thảo nghe cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc Đặng Phương Thảo có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Căn cứ kết quả giải quyết tố giác về tội phạm và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Thảo về hành vi trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.