Thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Công an TP Hà Nội), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đối với 6 thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đ.Q.T. (SN 2003, trú tại Duy Tiên, Hà Nam), N.H.Đ (SN 2005, trú tại Thanh Oai, Hà Nội), N.T.A.H. (SN 2001, trú tại Thanh Oai, Hà Nội), N.T.L. (SN 2005, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), H.P.P. (SN 2005, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và L.Q.H. (SN 2003, trú tại Thanh Hà, Hải Dương).

Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe trên đường Võ Chí Công (Ảnh chụp màn hình)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 1/6, H.P.P. điều khiển xe mang BKS 29M1-886.XX đi cùng N.T.L. điều khiển xe máy biển số 29Y3-763.XX đến sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, N.T.A.H. đi xe máy biển số 29X7-392.XX và N.H.Đ. đi xe máy BKS 29X7-660.XX đến nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, Đ.Q.T. điều khiển xe máy không đeo BKS gặp L.Q.H. đang ngồi uống nước cùng với H.A.T.

Sau đó cả nhóm phóng xe đi lạng lách, đánh võng, bốc đầu. Quá trình di chuyển từ Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy đi cầu Nhật Tân, P. đã thực hiện 3 lần bốc đầu xe. Riêng trên cầu Nhật Tân, P. tiếp tục thực hiện 4 lần bốc đầu xe và nhờ Đ. lấy điện thoại quay lại. Không chỉ thực hiện hành vi bốc đầu xe, nhóm thanh thiếu niên này còn thực hiện các hành vi nằm ra yên để điều khiển xe, bốc đầu nhiều xe theo nhóm...

H.P.P. bốc đầu xe máy trên đường Lê Văn Lương (Ảnh chụp màn hình)

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 mời P. lên trụ sở làm việc (Ảnh: CACC)

Đến 23h30 cùng ngày, P. đã dùng điện thoại đăng clip bản thân điều khiển xe bốc đầu lên mạng xã hội.

Tối 2/6, Đội CSGT đường bộ số 7 đã mời H.P.P. lên làm việc và bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ. Từ ngày 3 - 10/6, các đối tượng cùng tham gia với P. đã đến Cơ quan điều tra xin đầu thú.