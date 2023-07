Chiều 18/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nông Văn Cán (SN 1977, ở thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Ông Cán là Phó Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nguyên Bình, nguyên là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện.

Ông Nông Văn Cán bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh CACC.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện kiểm soát các dự án có sử dụng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 135 tại tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Dự án thi công xây dựng + Thiết bị công trình Cấp điện sinh hoạt xóm Nặm Sơ, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư (khi đó do ông Nông Văn Cán là Giám đốc Ban quản lý) có nhiều sai phạm.

Dự án nói trên được khởi công từ tháng 4/2020, theo hợp đồng và quyết định phê duyệt dự án phải hoàn thành trong vòng 6 tháng. Đến tháng 12/2020, dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng Ban quản lý dự án đã thanh toán hết tiền.

Đến thời điểm tháng 6/2023, dự án vẫn chưa thể đóng điện phục vụ cho người dân tại khu vực xóm Nặm Sơ (nay là xóm Tổng Sơ) do thiếu hạng mục thi công. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định việc thanh toán tiền sai quy định của ông Cán đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.