Công an xác định, vào khoảng 10h ngày 10/1/2023, Công an xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) nhận được tin báo từ Trung tâm CS 113, Công an TP Hà Nội, về việc tại căn hộ ở khu chung cư trên địa bàn có 1 trẻ em tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an khẩn trương vào cuộc. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là bé trai N.B.K, sinh năm 2022, con của anh N.Q.T (SN 1983) và chị N.B.H. (SN 1994).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 20h30 ngày 9/1, chị H. đưa cháu K. đến gửi bà Chu Uyển Vân (SN 1996, trú ở căn hộ cùng tòa chung cư) trông với giá thuê 250.000 đồng/ngày.

Đến 7h ngày 10/1, bà Vân cho cháu K. uống sữa do chị H. pha sẵn từ trước trong bình mang theo. Cháu K. uống được khoảng 100ml thì ngủ. Bà Vân đặt bé cạnh con mình trong phòng ngủ rồi ra ngoài dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau, bà Vân nghe thấy tiếng ho từ trong phòng ngủ vọng ra, nhưng vì đang bận dọn dẹp nên không vào xem. Sau khi xong việc, bà Vân vào thì thấy cháu K. đang ho và có dịch ở mũi, nên đã lau cho bé.

Bà Vân luống cuống sơ cứu nhưng cháu K. tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng nên gọi cấp cứu 115.

Sau đó, bà Vân gọi điện báo cho mẹ cháu K. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, nhân viên y tế tới sơ cứu cho cháu K., nhưng không có tiến triển. Cháu bé được đưa tới Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cấp cứu sau đó.

Tại bệnh viện, các y, bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho cháu K., nhưng cháu bé không qua khỏi.

Ngày 15/3, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân do suy hô hấp – tuần hoàn.

Bà Chu Uyển Vân khai, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đăng bài (khoảng 4 lần) lên hội nhóm mạng xã hội Facebook, nhận trông trẻ em thuê. Bản thân bà Vân không được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ em và tự trông giữ trẻ một mình…

Một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm chia sẻ: “Vụ việc đau lòng là bài học đắt giá đối với người lớn, các bậc phụ huynh… vì trong vụ án này có lỗi từ nhiều phía. Bị can trong vụ án nhận thức quá đơn giản, nên dù không được đào tạo, không có nghiệp vụ, nhưng vẫn nhận trông trẻ.

Phía gia đình nạn nhân, dù chưa kiểm chứng, đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất và năng lực người trông giữ, nhưng vẫn đưa con đến gửi”.