{"article":{"id":"2216993","title":"Không gian sáng tạo 'cực chất' trong lòng làng cổ Hà Nội","description":"Nằm tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Đoài Creative là không gian sáng tạo được cải tạo lại từ những kiot cũ, để vừa là nơi lưu giữ văn hoá, vừa tạo ra nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi \"về làng\".","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0684-1-36.jpg?width=768&s=2ml3vWwaC_qfcRqcBpcOIg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0684-1-36.jpg?width=1024&s=sVWXNPJ_hD1xj5aaMEMrOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0684-1-36.jpg?width=0&s=ZqfctsCbXZQvC2Z2v-mRLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0684-1-36.jpg?width=1280&s=UON8LQc1B5rm9d3oc4jNqg\" alt=\"W-m10p0684-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0684-1-36.jpg?width=260&s=4Z8HwhiU3qJkdfXQNzIKpQ\"></picture>

<figcaption>Từng là dãy kiốt bán hàng 7 gian lợp ngói với diện tích khoảng 100m2 đã xuống cấp, Ban quản lý Di tích <a href=\"https://vietnamnet.vn/lang-co-duong-lam-tag13433112242899112453.html\" title=\"Làng cổ Đường Lâm\" target=\"_blank\">Làng cổ Đường Lâm</a> cùng Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng và người dân đã cải tạo địa điểm này thành không gian sáng tạo phục vụ trẻ em làng cổ và du khách đến tham quan.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0667-1-37.jpg?width=768&s=AGuCDUmydDeX4yCuz9rQDg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0667-1-37.jpg?width=1024&s=Hu3gWDeqRbC2QTvwLkjwiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0667-1-37.jpg?width=0&s=CB5mDReNz6q5dCqVgVcdzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0667-1-37.jpg?width=1280&s=-FreeumQ-BFuUNgvH7CD2w\" alt=\"W-m10p0667-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0667-1-37.jpg?width=260&s=KevpdTkX3YU-1TxfVaVq6A\"></picture>

<figcaption>Đoài Creative có kiến trúc mang đậm nét văn hóa truyền thống của những ngôi làng đồng bằng Bắc Bộ, hài hòa với không gian chung của thôn Mông Phụ- vùng lõi của di sản làng cổ Đường Lâm. </figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0679-1-38.jpg?width=300&s=r7cpg7s3YuL3YgAKjr17ow\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0679-1-38.jpg?width=0&s=6-fyVF3JDlr2QnRB3vdMzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0679-1-38.jpg?width=500&s=KrLvi94EDMBYLm7mM1dUnw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0679-1-38.jpg?width=260&s=9SKLfNGYhMexO_BYL7k6ow\"></picture></td>

<td rowspan=\"2\"><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0671-1-39.jpg?width=300&s=nv7Mw8UNtwVoBUjzj3b76g\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0671-1-39.jpg?width=0&s=vYzBlj2ymYXqOYAqKHhhvg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0671-1-39.jpg?width=500&s=om8ItI01A9Fsc1imiCztGA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0671-1-39.jpg?width=260&s=i6lwCQMEWCC_NYAybQzbqQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0785-1-40.jpg?width=300&s=1gRj9UQ7jEBq0Ra_F-7SOA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0785-1-40.jpg?width=0&s=TzS7KDY24BQsqrgpE1_Ebw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0785-1-40.jpg?width=500&s=Y3M6THvYiiaU3Ib6fvgjEA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0785-1-40.jpg?width=260&s=ddsbV4Rha5nipNjIaIEozw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Dãy nhà được cải tạo dựa trên nền tảng cơ bản vốn có, vẫn giữ kết cấu cũ và chỉ quy hoạch kiến trúc tối thiểu. </em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0706-1-41.jpg?width=768&s=PSqWVHjQ9FRfSlIrgEGAKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0706-1-41.jpg?width=1024&s=ZolQ8Irrj7KTcyKgG19BvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0706-1-41.jpg?width=0&s=keMQbW72_60h011_GVA7-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0706-1-41.jpg?width=1280&s=6D2Cz1cQhywCPweIBLffxw\" alt=\"W-m10p0706-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0706-1-41.jpg?width=260&s=q9JDY862zc-dPFIiSlKBAA\"></picture>

<figcaption>Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng đã khai thác những vật liệu cũ còn tận dụng được, sử dụng vật liệu thân thiện, gần gũi của Đường Lâm như: gỗ, tường đắp đất, mái ngói,…</figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0709-1-42.jpg?width=300&s=gv1xUMVNwZaoD2K-sSrD5w\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0709-1-42.jpg?width=0&s=qYRQdFLrePHN2NaLS2QUcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0709-1-42.jpg?width=500&s=1yMNj1yI074n-hlBqKX_6g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0709-1-42.jpg?width=260&s=PuLdS8uRQ0U7kJqj3ZnpAQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0713-1-43.jpg?width=300&s=gIadbVq0CcJ5xau8Pr1Vpw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0713-1-43.jpg?width=0&s=BFmXdD0lx45V6Ezf-6JAlw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0713-1-43.jpg?width=500&s=RXrIZ9i9z45eK5XDGlQsBg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0713-1-43.jpg?width=260&s=2N3ob4Y-QqhH6yNIkQMCQg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0715-1-44.jpg?width=300&s=Neg6p3ykSfe_oLMYwtGzIQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0715-1-44.jpg?width=0&s=6hfPBI10tlh_hiKXY6A-cg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0715-1-44.jpg?width=500&s=n2D5x1cFmz3_CScDmJGjyA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0715-1-44.jpg?width=260&s=u16j9LDChfPmcxKKrFVp7g\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Bức tường gạch xây trát vữa cũ được đắp lại bằng đất trộn rơm theo phương thức truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vừa giữ được nét cổ xưa, vừa tạo cảm giác ấm cúng gần gũi.</em><em></em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0739-1-45.jpg?width=768&s=mSYcPU8FHhm-kZPPODCSOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0739-1-45.jpg?width=1024&s=ccwr6Zf7JcYuMaXP18hDiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0739-1-45.jpg?width=0&s=H5qf0SgUN-2gNu16EFwhIw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0739-1-45.jpg?width=1280&s=2nbpMAZLEmzgKgYuVwoPog\" alt=\"W-m10p0739-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0739-1-45.jpg?width=260&s=lxnjeJm3zdfGKAIXoYmO2A\"></picture>

<figcaption>Không gian bên trong Đoài Creative đã được sắp xếp để trở thành nơi trưng bày, trình diễn nghệ thuật, workshop, phát triển sáng tạo và một số dịch vụ phục vụ du khách khi đến thăm làng cổ. </figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0744-1-46.jpg?width=300&s=7Q5co4zoivUOLwIL80bwpA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0744-1-46.jpg?width=0&s=cVMU-9_8znKM-0SdWHEfNA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0744-1-46.jpg?width=500&s=a0oD9gVvMueHweqSotND9Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0744-1-46.jpg?width=260&s=M2BBXYjQuGA7zP1Do2hM_g\"></picture></td>

<td rowspan=\"2\"><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0721-1-47.jpg?width=300&s=PkKnNJJifEvmSePziQ-vFw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0721-1-47.jpg?width=0&s=EgbO4PYL-sVqhK_5neMhRw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0721-1-47.jpg?width=500&s=CGYEfg4ki4DI8ugdnJ7vvQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0721-1-47.jpg?width=260&s=Bnnrz1OiuxK76IIYCo9kWQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0782-1-48.jpg?width=300&s=cdPOIB2MEMTWsjVYMyTp3A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0782-1-48.jpg?width=0&s=ujuDv4UNPfoH10YMAtSuPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0782-1-48.jpg?width=500&s=k6V_W9dSxJRZwcCpGt2XdA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0782-1-48.jpg?width=260&s=O7gkzPtqcSIhQqBbmFzsCQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0695-1-49.jpg?width=300&s=BsMMnyD-WXlgxgxtwPCz1g\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0695-1-49.jpg?width=0&s=K3osTDGR8zXmhvDmdkD2qw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0695-1-49.jpg?width=500&s=6OMzsNv915X15C6oT249uQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0695-1-49.jpg?width=260&s=4NCS01tlMwqwne4XVeI5Yg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/m10p0723-1-50.jpg?width=300&s=nsT0e_5aME9A-MUlE7gxVg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/m10p0723-1-50.jpg?width=0&s=i8rR81cJDGTYHU51GUTyPA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/m10p0723-1-50.jpg?width=500&s=YX4GrvSbqOLivF_XlUhVsw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/m10p0723-1-50.jpg?width=260&s=tCZtb89lqWJ-1PtDp7VCfg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Điểm đặc biệt là các hoạt động sáng tạo đều dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống của làng cổ Đường Lâm.</em><em></em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0778-1-51.jpg?width=768&s=iClhbWJGO-SK0rvbagVUsg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0778-1-51.jpg?width=1024&s=HzBpZxFtf7OiyKsu9fqkNg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0778-1-51.jpg?width=0&s=HLZXZ5yw0llNHO_FzuQwoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0778-1-51.jpg?width=1280&s=4xzRKnpjd2h6IO9fdG5MxQ\" alt=\"W-m10p0778-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0778-1-51.jpg?width=260&s=5DUPJN1AVHyxmEESBAMEqw\"></picture>

<figcaption>Với những chiếc ngói cổ tại Đường Lâm, thay vì bị bỏ đi đã đươc tận dụng làm nguyên liệu sáng tác, cùng với đó là những viên gạch cũ, những cánh cửa cũ...để du khách có thể vẽ, nặn đất nặn hay thực hiện các ý tưởng mới mẻ. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0765-1-52.jpg?width=768&s=cjZJpwNmvYAElJrdeASXlQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0765-1-52.jpg?width=1024&s=egJf5eOitEa-eFIDKdklxg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0765-1-52.jpg?width=0&s=LIclamdPbtbxfmL6WOn5ug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0765-1-52.jpg?width=1280&s=8SROaKtALFtMMypqwqlGsg\" alt=\"W-m10p0765-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0765-1-52.jpg?width=260&s=wJpKBsidR-GxtiTDQ7Az0g\"></picture>

<figcaption>Du khách, nhất là các em nhỏ đều rất thích thú với hoạt động này. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0732-1-53.jpg?width=768&s=NPRnPrcZNmC-mECdM2p3dg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0732-1-53.jpg?width=1024&s=oh9s6i6hNHQWR1j7iDaSXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0732-1-53.jpg?width=0&s=Ynm15dKRqa1b8RqMqr5G0A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0732-1-53.jpg?width=1280&s=W5q7DVc-JkmH6ZtXKDTmNQ\" alt=\"W-m10p0732-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0732-1-53.jpg?width=260&s=hnvqvLD48Crf-2ia7yuyRw\"></picture>

<figcaption>Bên cạnh được tìm hiểu về ngói mũi hài, khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu về các vật dụng truyền thống, nghề thủ công của làng cổ. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0717-1-54.jpg?width=768&s=10xdls0DcO-98ZHo-gR0Jw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0717-1-54.jpg?width=1024&s=WEPd_9qStXWZWIMxnQ0dww\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0717-1-54.jpg?width=0&s=mwKIiYlFQsDYW5nhYRTFAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0717-1-54.jpg?width=1280&s=CuOf-6D4MRTJ0wiHpVIe4A\" alt=\"W-m10p0717-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0717-1-54.jpg?width=260&s=HpjIYugNCVRyVIXWL9OX3g\"></picture>

<figcaption>Trong những ngày đầu đông, sự thâm trầm, cổ kính và chứa chan hoài niệm của Đoài Creative như càng được tăng thêm bởi ánh nắng hanh hao se sắt, khiến bước chân du khách trở nên chậm rãi hơn để cảm nhận hết vẻ đẹp giao hoà của quá khứ và hiện tại. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0791-1-55.jpg?width=768&s=ulzr74NY5hkdP1amC1SHTg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0791-1-55.jpg?width=1024&s=HQCnPtVPxHO2uciNQeP2Pw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0791-1-55.jpg?width=0&s=_IgdHMPwlfm_H9lLVyRvAQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0791-1-55.jpg?width=1280&s=c0Mj3vMAJkJpxT6AeqXVRg\" alt=\"W-m10p0791-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-m10p0791-1-55.jpg?width=260&s=vybqZEt0nU_cfdd5G0dFuA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p></p>","displayType":19,"options":0,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-2216993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-34.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-35.jpg","updatedDate":"2023-12-12T01:05:37","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225926","title":"Nghệ An: Công viên Hồ thiên nga Eco Central Park mở cửa tự do từ 15/12","description":"Công viên Hồ thiên nga rộng 10ha nằm tại đại công viên xanh Eco Central Park (Vinh, Nghệ An) được ví như “vườn cổ tích” lớn bậc nhất miền Trung, sẽ mở cửa tự do chào đón cư dân và khách tham quan từ ngày 15/12.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-15-12-2225926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-1512-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223727","title":"Ngắm vẻ tráng lệ của nhà thờ 300 tuổi cổ xưa nhất TP.HCM","description":"Nhà thờ Chợ Quán nằm trên đường Trần Bình Trọng (Quận 5, TP.HCM) được coi là thánh đường cổ nhất Sài Gòn mang vẻ uy nghi, tráng lệ với lối kiến trúc độc đáo.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tp-hcm-2223727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/kien-truc-doc-dao-trang-le-cua-nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tphcm-74.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225711","title":"Quán xôi chè nổi tiếng Hà Nội chửi khách thậm tệ bị phạt 2,5 triệu đồng","description":"Theo Công an phường Hàng Bồ (Hà Nội), chủ cơ sở xôi chè Bà Thìn thừa nhận, nhân viên tại quán đã có những lời lẽ không đúng mực với thực khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-phat-2-5-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-2225711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xu-phat-25-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-1456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225613","title":"Tuần lễ Du lịch TP.HCM đón 71.000 lượt khách tham quan","description":"Tuần lễ du lịch TP.HCM lần thứ 3 đã thu hút 71.000 lượt khách đến tham quan, tương tác trên khắp các không gian du lịch giúp công suất phòng lưu trú đạt 80%.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/71-000-luot-khach-den-tham-quan-chuoi-su-kien-tuan-le-du-lich-tp-hcm-2225613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuan-le-du-lich-tphcm-don-71000-luot-khach-tham-quan-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225430","title":"Người TP.HCM 'lên đồ' xuống đường chơi Noel sớm","description":"Còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Giáng sinh nhưng nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình ở TP.HCM đã tranh thủ đến các trung tâm thương mại để “check-in” với các tiểu cảnh bắt mắt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tp-hcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-2225430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-tphcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-764.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225498","title":"Chuỗi lễ hội hút khách tại Ocean City dịp cuối năm","description":"Trong năm 2023, Ocean City đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt du khách tới vui chơi, giải trí, trải nghiệm nhờ sức hút của hàng loạt các lễ hội ấn tượng được tổ chức ở điểm đến hấp dẫn này.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-2225498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221890","title":"Món ăn nào được ví như 'linh hồn' của ẩm thực đất Cảng?","description":"Đặc sản Hải Phòng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, có hương vị lạ miệng, cuốn hút thực khách từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến cách ăn. Một số đặc sản trứ danh có thể kể đến như bánh đa cua, bánh mì cay, nem cua bể, bún cá cay, Chả chìa,...","displayType":6,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-san-hai-phong-gay-thuong-nho-thien-duong-qua-vat-o-dau-hai-phong-2221890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mon-an-nao-duoc-vi-nhu-linh-hon-cua-am-thuc-dat-cang-105.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224857","title":"Đến thánh địa Phật giáo, chiêm bái bức tượng 1.550 tuổi và hậu duệ của Cội Bồ Đề","description":"Chúng tôi đến thành phố Bodh Gaya, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi linh thiêng nhất của Phật giáo trên thế giới đúng dịp lễ hội Trùng tụng kinh tạng Pali quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-bo-de-dao-trang-thanh-dia-phat-giao-ngam-tuong-phat-1550-tuoi-2224857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/den-thanh-dia-phat-giao-chiem-bai-buc-tuong-1550-tuoi-va-hau-due-cua-coi-bo-de-33.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225422","title":"Máy bay Boeing 737 nổ cả 2 động cơ khi vừa cất cánh, 175 hành khách thoát nạn","description":"NGA - Một chuyến bay của hãng hàng không S7 Airlines chở theo 175 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp khi cả hai động cơ máy bay phát nổ và bốc cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-boeing-737-no-ca-2-dong-co-khi-vua-cat-canh-175-hanh-khach-thoat-nan-2225422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/may-bay-boeing-737-no-ca-2-dong-co-khi-vua-cat-canh-175-hanh-khach-thoat-nan-220.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222198","title":"Chuyên gia chỉ 'bí kíp' chọn chỗ ngồi ưng ý nhất trên máy bay","description":"Chuyên gia du lịch Yasmin Peckel đã đưa ra những lời khuyên quan trọng giúp chúng ta lựa chọn được những chỗ ngồi phù hợp nhất dựa theo nhu cầu cá nhân như muốn xuống máy bay nhanh chóng hay muốn tránh nhiễm bệnh nơi công cộng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-chi-bi-kip-chon-cho-ngoi-ung-y-nhat-tren-may-bay-2222198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuyen-gia-chi-bi-kip-chon-cho-ngoi-ung-y-nhat-tren-may-bay-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225321","title":"Sôi động Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An","description":"Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An đã trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa đa sắc màu Hàn - Việt thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách khi đến Hội An hàng năm.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/soi-dong-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-2225321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/soi-dong-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-1023.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225087","title":"Chuyển đổi số thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch","description":"Bình Định - Lai Châu liên kết phát triển du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-2225087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-606.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210640","title":"Tour thú vị ở An Giang: 'Trôi' theo làng bè sắc màu, khám phá làng người Chăm","description":"Từ thành phố Châu Đốc (An Giang), du khách di chuyển bằng thuyền, rong ruổi thăm làng cá bè sắc màu ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc rồi cập bến, đi bộ vào làng Chăm Châu Phong.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-2210640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223492","title":"Vì sao nhiều người nhất định xếp hàng chờ quán đông chứ không ăn ngay quán vắng?","description":"Nhiều người thích ở những nơi được coi là \"điểm nóng\". Bất kể chất lượng món ăn như thế nào, họ vẫn thích dùng bữa ở những nhà hàng đông hơn. Đó là vấn đề tâm lý.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-chon-xep-hang-cho-quan-dong-thay-vi-an-ngay-quan-vang-2223492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vi-sao-nhieu-nguoi-nhat-dinh-xep-hang-cho-quan-dong-chu-khong-an-ngay-quan-vang-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225111","title":"'Tuyết rơi' trên phố đi bộ châu Âu ở Hà Nội, giới trẻ đổ xô check-in","description":"Hàng trăm bạn trẻ kéo nhau đến phố đi bộ kiểu Châu Âu tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) để vui chơi sớm dịp Giáng Sinh khi khu vực này sử dụng cây thông và máy phun tuyết giả.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyet-roi-tren-pho-di-bo-chau-au-o-ha-noi-gioi-tre-do-xo-check-in-2225111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuyet-roi-tren-pho-di-bo-chau-au-o-ha-noi-gioi-tre-do-xo-check-in-360.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225022","title":"Cao Bằng quảng bá, nỗ lực kéo khách đến ‘xứ sở thần tiên’","description":"Cao Bằng hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt về văn hóa lịch sử, cảnh quan để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị kinh tế cao. Địa phương đang nỗ lực quảng bá, xúc tiến để kéo khách đến với mảnh đất 'xứ sở thần tiên'.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-bang-quang-ba-no-luc-keo-khach-den-xu-so-than-tien-2225022.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cao-bang-quang-ba-no-luc-keo-khach-den-xu-so-than-tien-621.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220954","title":"Bất ngờ trước danh sách những món đồ bị trộm nhiều nhất ở khách sạn 5 sao","description":"Xà phòng và kem dưỡng da du lịch có thể là đồ miễn phí nhưng không phải mọi thứ trong phòng khách sạn đều được phép lấy mang về.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-danh-sach-nhung-mon-do-bi-trom-nhieu-nhat-o-khach-san-5-sao-2220954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bat-ngo-truoc-danh-sach-nhung-mon-do-bi-trom-nhieu-nhat-o-khach-san-5-sao-1252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219162","title":"Món bánh tên lạ, giá 'rẻ như cho', khách ăn no nê chưa tới 30.000 đồng","description":"Những chiếc mâm nhôm chất đầy bánh quai vạc nho nhỏ, vỏ trắng trong, lộ phần nhân tôm đỏ au xuất hiện phổ biến tại đường phố, chợ dân sinh ở Phan Thiết (Bình Thuận).","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mon-banh-quai-vac-ten-la-re-nhu-cho-khach-an-vai-dia-o-phan-thiet-2219162.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mon-banh-ten-la-gia-re-nhu-cho-khach-an-no-ne-chua-toi-30000-dong-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224947","title":"Du khách thích thú loạt 'trải nghiệm xanh' trong lễ hội du lịch tại Ba Vì","description":"Từ ngày 9/12 đến 10/12, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức \"Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội 2023 – Ba Vì trải nghiệm xanh\" tại Khu du lịch sinh thái Ao Vua, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-2224947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224860","title":"Vịnh Hạ Long lọt top '10 kỳ quan thiên nhiên hút khách nhất thế giới'","description":"Bên cạnh những tên tuổi lớn, di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam được chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel đưa vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-2224860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224942","title":"Đà Nẵng mở du lịch đêm trên cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Hàn","description":"Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi- cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-nguyen-van-troi-bac-qua-song-han-2224942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-lau-doi-nhat-bac-qua-song-han-328.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213355","title":"Giải mã ý nghĩa đôi bầu sữa trên cầu thang nhà sàn người Ê Đê","description":"Trên chiếc cầu thang dẫn lên bất cứ ngôi nhà sàn nào của người dân tộc Ê Đê cũng có hình ảnh bầu sữa khiến nhiều du khách tò mò về ý nghĩa của hình tượng này.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-2213355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-5.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219564","title":"Bể bơi tự nhiên vuông vức đến mức ai cũng tưởng do con người đào","description":"Inishmore, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Aran của Ireland, là nơi có một kỳ quan thiên nhiên đáng chú ý. Đó là một hồ nước hình chữ nhật cắt thẳng vào đá vôi trông như nhân tạo.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-2219564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/be-boi-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:25:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224749","title":"Vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của những hội chợ Giáng sinh kỳ diệu nhất thế giới","description":"Chợ Giáng sinh được coi là điều diệu kỳ trong dịp cuối năm với nhiều người trên khắp năm châu. Hãy cùng dạo qua những phiên chợ lộng lẫy nhất thế giới khi ngày lễ Thánh đang gần kề.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-2224749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-hoi-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224403","title":"Du khách bị bắt khẩn cấp vì giấu rái cá, cầy trong quần mang lên máy bay","description":"Giới chức Thái Lan đã vô cùng bất ngờ, thậm chí cả sửng sốt, sau khi bắt được một du khách đang cố gắng buôn lậu hai con rái cá và một con cầy thảo nguyên qua sân bay bằng cách giấu trong quần.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-bi-bat-tai-san-bay-vi-giau-dong-vat-trong-quan-de-buon-lau-2224403.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-bi-bat-tai-san-bay-vi-giau-rai-ca-soc-cho-trong-quan-1464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa