Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ngay sau khi đăng quang đã công khai bạn trai khiến cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều phản ứng trái chiều. Người khen đó là tình yêu đẹp, cũng khen tân hoa hậu đã rất thẳng thắn tiết lộ bạn trai chứ không như nhiều người đẹp trước đó thường "giấu nhẹm".

Anh tên là Nguyễn Minh Kiệt, 21 tuổi, đang theo học tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, có bố mẹ là giáo viên. Theo Ý Nhi tiết lộ, cô và bạn trai đều là học sinh giỏi, hỗ trợ nhau và giúp đỡ các bạn cùng lớp đạt kết quả học tập tốt.

Tuy nhiên, nhiều người cũng không khỏi lo lắng khi bạn trai hoa hậu có ngoại hình và gia cảnh khá bình thường. Bởi cuộc sống của các người đẹp thường thay đổi chỉ sau một đêm, sống trong hào quang và được nhiều người săn đón.

Tình cảm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai cũng khá giống với trường hợp của diễn viên Bình An và Á hậu Hoa hậu Việt Nam Phương Nga.

Khi còn là diễn viên, Bình An không được chú ý nhiều. Nhưng chỉ sau một đêm, khi biết anh là bạn trai của nàng tân Á hậu, tên tuổi của anh lập tức trở thành tâm điểm.

Sau này, trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên Gia đình&Xã hội, Bình An tiết lộ rằng thời điểm đó, anh và Phương Nga nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng cũng có người để lại bình luận rằng: "để rồi xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu".

Bình Anh yêu Phương Nga khi cô đang còn là sinh viên, chưa phải là Á hậu. Còn Bình An tuy là diễn viên quen mặt nhưng chưa nổi tiếng. Anh vừa học Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa đóng phim, làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập.

Từng có thời gian Bình An phải trải qua những ngày mà áp lực là lo từng bữa, dù bữa cơm chỉ có giá 10-15.000 đồng, như cơm chan với mì tôm chẳng hạn. "Khi còn là sinh viên, tôi đã làm tất cả công việc có thể làm để kiếm tiền. Từ xe ôm, bồi bàn, trợ lý cho người nổi tiếng, làm mẫu ảnh… Lâu nhất là buôn quần áo từ Quảng Châu về Việt Nam. 4 năm tôi đi đi về về nhiều đến đổi cả sổ visa. Ngày đó hăng say đến mức không biết mệt là gì. Ăn ngủ trên xe, lấy hàng xong là bắt xe về rồi ngày hôm sau đi quay. Nhìn mặt tôi ai cũng tưởng công tử, yếu đuối nhưng thực ra tôi cực kỳ trâu bò và muốn làm gì thì quyết tâm vô cùng", Bình An chia sẻ với chúng tôi.

Vì thế, khi yêu Phương Nga, anh vẫn đi xe máy và ở nhà thuê. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Phương Nga thành Á hậu sau một đêm.

Anh tâm sự: "Rồi bỗng chốc cô ấy trở thành Á hậu còn tôi thì vẫn thế. Cho đến một hôm Nga đi sự kiện và tôi đến đón. Nhìn cô ấy mặc chiếc đầm rất dài ngồi đằng sau, tôi đã nghĩ sao mình không đón cô ấy bằng ô tô?". Từ suy nghĩ này, Bình An đã quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng tầm với danh xưng Á hậu.

Trong khi đó, Á hậu Phương Nga khi được hỏi vì sao lại gắn bó với chàng trai nghèo đã chia sẻ rằng: "Cả tôi và An đều còn rất trẻ nên chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi đều có công việc, kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, mua những gì mình thích và chu cấp được cho những người mình yêu thương. Với tôi thế là đủ. Tôi không cần phải hàng hiệu dát đầy người hay xe sang xế hộp để đi. Điều đó với tôi không phải là vấn đề".

Dù vậy, cùng với sự quyết tâm và ngày càng đắt show, chỉ sau 4 năm công khai tình cảm, Bình An đã mua được xe và căn hộ chung cư hạng sang ở Hà Nội vào năm 2022 để chuẩn bị cho kế hoạch "rước nàng về rinh" trong năm đó.

Năm 2022 anh còn khoe căn biệt thự tuyệt đẹp, thiết kế sang trọng và gần gũi với thiên nhiên để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.

Từ câu chuyện của Bình An - Phương Nga, công chúng tin rằng showbiz không phải lúc nào cũng chỉ là những mối quan hệ người đẹp – đại gia. Vì thế, chuyện tân Hoa hậu Ý Nhi yêu một chàng trai bình thường nhưng học giỏi, luôn ở bên cạnh và trở thành động lực cho nhau sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, nếu họ vượt qua được những áp lực để đi đường dài với nhau, giống như Bình An và Phương Nga của hiện tại.

