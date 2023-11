Ngày 23/11, theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc kết hợp với đới gió Đông trên cao nên từ đêm 24-27/11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh nhận định, đợt mưa này lượng mưa không có sự phân hóa mạnh giữa các địa phương trong tỉnh. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Những điểm tâm mưa lớn ở huyện Nam Đông, Phú Lộc và một số nơi ở thị xã Hương Trà có thể từ 300-500mm, có nơi trên 800mm.

Đáng lưu ý, mưa với cường độ mạnh nhất tập trung từ chiều 25-26/11, cần đề phòng xuất hiện những điểm mưa có cường độ rất lớn trên 100 mm/h, có thể gây ngập lụt, ngập úng diện rộng cho khu vực đồng bằng, các khu vực trũng thấp.

Mưa lớn cực đoan gây ngập lụt sâu ở TP Huế hồi trung tuần tháng 11. Ảnh: Đình Thành

Theo ông Hùng, đợt mưa này dự báo cấp độ rủi ro thiên tai ở huyện Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà ở mức cấp 2.

Đồng thời, ông Hùng lưu ý, đang trong mùa mưa lũ chính vụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, diễn biến thời tiết rất phức tạp, lượng mưa cảnh báo, dự báo có thể thay đổi, Đài tỉnh cập nhật liên tục trong các bản tin mưa lớn tiếp theo.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phương án, kịch bản để triển khai công tác ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng vừa có công điện đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11 (bao gồm cả thuyền bãi ngang ven biển).

Các chủ đập chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mực nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19h ngày 24/11 (mực nước hồ Tả Trạch:+38 m, hồ Bình Điền:+81,6 m; hồ Hương Điền:+56,5 m), bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt, giảm đỉnh lũ vùng hạ du.

Không khí lạnh bổ sung liên tiếp, miền Trung mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh lần này tác động yếu nên chủ yếu làm thay đổi thời tiết ở miền Trung. Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường kéo dài thời tiết hanh khô với hình thái có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Đối với miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hoà, từ đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

“Khoảng từ đêm 24-27/11, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng”, bản tin lưu ý.

Cụ thể, khoảng gần sáng 25 đến 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm/đợt.

Đồng thời, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, khoảng từ đêm 24-27/11, cũng khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong thời kỳ từ 21/11-20/12/2023, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước cao hơn từ 15-40% so với TBNN; riêng khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, trong đó thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11 hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm.

Trong bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày (22/11-2/12) khu vực TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, từ nay đến cuối tháng, áp cao lạnh lục địa tăng cường thêm ngày 25-26/11 và 28-29/11.

Rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc qua 4-7 độ vĩ bắc, từ 27/11 lùi xuống phía nam. Nhiễu động trên khu vực Nam Biển Đông di chuyển theo hướng tây và tác động đến thời tiết Nam Bộ từ 24-26/11. Do đó, khoảng thời gian này, mưa xuất hiện nhiều hơn, mưa giông xảy ra chủ yếu về chiều tối.