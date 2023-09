Vào 0h00 ngày 22/9, Apple Store Việt Nam và các chuỗi cửa hàng uỷ quyền bán lẻ của Apple (AAR) trong nước sẽ chính thức cho đặt hàng iPhone 15 series và sản phẩm sẽ được giao tới tay khách hàng vào ngày 29/9.

Khác với mọi năm, năm nay, iPhone mới của Apple tại thị trường trong nước mở bán chỉ sau một tuần so với thế giới và giá iPhone chính hãng so với thị trường thế giới cũng không chênh lệch nhiều.

iPhone 15 Pro Max sẽ khan hàng tại Việt Nam khi mở bán. Ảnh: Tuấn Lê

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS cho biết, chính những yếu tố trên sẽ làm cho nhu cầu của người dùng với iPhone 15 series còn mạnh mẽ hơn so với iPhone 14 series trước đây. Chẳng hạn, tại CellPhoneS sau gần một tuần ra mắt, số khách hàng đăng ký nhận thông tin sản phẩm iPhone mới của Apple đã hơn 16 ngàn, tăng trưởng 156% so với iPhone 14 series.

Ông Huy dự đoán việc khan hàng iPhone 15 series sẽ diễn ra, đặc biệt khi thị trường thế giới mở bán trước thời điểm hiện tại đều gặp tình trạng thiếu hàng. Để tăng trải nghiệm mua hàng tốt hơn cho người dùng, ngày 22/9 khi mở đặt hàng chính thức, CellphoneS dự kiến sẽ chỉ cho đặt với số lượng đã được hãng phân bổ. Một số phiên bản, màu sắc như titan tự nhiên có thể sẽ được dừng đặt hàng sớm. Ngoài ra, hệ thống này vẫn tiếp tục làm việc sát với hãng, các nhà phân phối để luôn cập nhật những thông tin sớm nhất cho khách hàng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của Di Động Việt cũng chia sẻ, hiện đã có lịch iPhone 15 series được nhập hàng về thị trường trong nước. Sau khi cho khách hàng đăng ký nhận thông tin sản phẩm, đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã có số người đăng ký lên tới hơn 13 ngàn. Với số lượng khách hàng quan tâm dòng iPhone 15 series lớn như trên, hệ thống vẫn phải chờ hãng báo lượng hàng được phân bổ. Dự kiến, ngày 22/9, Di Động Việt cũng sẽ nhận số lượng đặt hàng giới hạn theo số lượng phân bổ từ hãng.

Đại diện một chuỗi cửa hàng AAR khác cũng thông tin, trong 3 tuần đầu tiên, số lượng iPhone 15 series sẽ về nhiều hơn so với lúc iPhone 14 series được bán ra. Nhưng nhiều khả năng, dòng iPhone 15 Pro Max sẽ khan hàng, do người Việt vẫn luôn ưu tiên mua flagship hơn so với các dòng còn lại.

Còn tại hệ thống các chuỗi cửa hàng lớn, đại diện FPT Shop cho biết, hiện số lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 15 series tại FPT Shop đã đạt hơn 35 ngàn. Trong đó, iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ cao nhất 86%, iPhone 15 Pro đạt 8%, iPhone 15 là 3,5%, iPhone 15 Plus 2,5%.

FPT Shop và F.Studio by FPT luôn là đơn vị được ưu tiên hàng đầu mỗi kỳ iPhone mở bán về hàng hóa và nguồn cung. Chính vì thế, đơn vị luôn có các phương án từ logistic đến vận hành nhằm tối đa doanh số những ngày đầu, để tiếp tục được ưu tiên hàng các tuần tiếp theo.

FPT Shop và F.Studio sẽ có các chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua iPhone 15 series. Đồng thời, hệ thống sẽ chủ động trong các khâu dự báo, lên kế hoạch hàng hoá sao cho đảm bảo được nguồn cung, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách.

Sau khi ra mắt iPhone 15 series vào rạng sáng ngày 13/9 vừa qua, đến ngày 15/9, Apple đã bắt đầu cho đặt trước sản phẩm này tại thị trường các nước mở bán sớm trên thế giới và sẽ giao hàng vào ngày 22/9. Đáng chú ý, nếu như các sản phẩm iPhone 15 và 15 Plus tại các nước sẽ được giao đúng hẹn thì dòng sản phẩm iPhone 15 Pro Max với tất cả tuỳ chọn đã "cháy hàng". Tại Mỹ, iPhone 15 Pro Max sẽ được giao đến khách hàng chậm hơn từ 6-7 tuần, nghĩa là sang tháng 11/2023 mới có hàng. Trong khi đó, tại Ấn Độ và Anh, thời gian giao hàng hiện tại đã lên 8 tuần. Khách hàng cũng phải chờ 6-7 tuần mới nhận được sản phẩm iPhone 15 series tại Trung Quốc và Canada.